CSP: Implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad permitió que el 21 de julio sea el día con menos homicidios

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, el 21 de julio de 2026, se contabilizaron 21 víctimas de homicidio doloso en todo el país.

Sheinbaum Pardo destacó que fue uno de los niveles diarios más bajos registrados en los últimos años.

En contraste, dijo en La mañanera realizada en Toluca, Estado de México, Vicente Fox cerró su sexenio con 28.6 homicidios diarios; Felipe Calderón con 70.9, más del doble de homicidios cada día, y Peña Nieto con 100 homicidios diarios.

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FGR