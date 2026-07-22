Gobierno de México invierte 111 mil mdp en Edomex, destaca Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno de México destina 111 mil millones de pesos (mdp) en el Estado de México y particularmente con el Plan Integral del Oriente del Estado de México se realizan obras de educación, salud, movilidad, agua y drenaje en los 10 municipios prioritarios de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

“Son 111 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en el Estado de México, principalmente en la zona oriente. Eso no quiere decir que no estemos invirtiendo particularmente en repavimentación de todas las carreteras federales del Estado de México o en el Estado de México, lo que estamos haciendo para apoyar el campo, educación, en fin, eso es en todo el estado”.

“Pero en el oriente decidimos hacer este proyecto, porque es una zona, quizás, la zona más densamente poblada de todo el país y desde hace muchos años tenía una carencia de inversión. Entonces, por eso decidimos concentrar la inversión en la zona oriente, en educación, en salud, movilidad, agua y drenaje, principalmente”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Centro de Convenciones Estado de México.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que la inversión dedicada al oriente del Estado de México se suma a los 95 mil mdp anuales que corresponden a los Programas del Bienestar, “es una inversión social muy importante para el estado con más habitantes del país”, agregó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó que como parte del Plan Integral para el Estado de México en 2026 se destinarán 33 mil 663 mdp y en el sexenio serán en total 76 mil 400 mdp:

Conservación de carreteras: Con los 10 trenes de pavimentación que se entregaron a los municipios prioritarios se han intervenido al momento 677 mil 28 metros cuadrados (m2). Mientras que con los equipos a cargo de la SICT se llevan 92 kilómetros (km) de una meta de 170 km de la Red Carretera Federal.

Puentes Vehiculares: Se intervienen dos puentes en la Alameda Oriente, el primero de ellos será concluido en noviembre de este año y el segundo en octubre de 2027. Además, se realizarán 18 puentes más, de los que 10 corresponden a este 2026 con siete ya en obras y tres por iniciar en agosto; mientras que el resto comenzará en 2027.

Infraestructura Educativa: Son nueve bachilleratos nuevos de los que seis fueron concluidos en 2025 en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco; mientras que tres están en proceso este año en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco. Además, se realizará una ampliación en Texcoco y cuatro reforzamientos, dos de ellos en Nezahualcóyotl y dos más en Tlalnepantla de Baz.

Centros Comunitarios México Imparable: Ya inició la construcción de 10 sedes, uno por cada municipio y su conclusión se estima para octubre de este año.

Senderos Seguros Camina Libre, Camina Segura: En 2025 se concluyeron 148 senderos con 200 km en 250 vialidades y en 2026 se construirán 208 senderos con 300 km en 194 vialidades.

Movilidad y Transporte Público: Ya inició la construcción del Trolebús Ixtapaluca de 10 km con trabajos del viaducto elevado y de estaciones terminales, se proyecta su conclusión en junio de 2027. Además, está en licitación el Mexibús Vicente Villada-Panteón Los Rosales.

Trenes de pasajeros: Con el Tren México-Querétaro se invierte en el estado 47 mil 500 mdp para 71 km y con el AIFA-Pachuca son 20 mil mdp para 30 km.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que para el Estado de México se tiene una inversión acumulada de 23 mil 317 mdp, de los que 5 mil 531 mdp se destinan a la construcción de la Potabilizadora Lago de Guadalupe; 9 mil 859 mdp al Sistema de Aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango y 5 mil 377 mdp para las obras del Plan Integral del Oriente del Estado de México de las que 96 ya fueron concluidas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que como parte de este Plan Integral se tiene contemplada la construcción del Hospital General de Subzona Chicoloapan; el Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec (HOPE) y el Hospital General Regional Chimalhuacán; así como de nuevas Unidades Médicas Familiares Plus en Valle de Chalco y Tlalnepantla, los cuales son un nuevo modelo de atención con urgencias médicas 24/7, especialidades médicas, medicina física y rehabilitación, hemodiálisis, diagnóstico por imagen y salud mental.

Además, en septiembre inicia la construcción de cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI): Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y en Valle de Chalco, mientras que en noviembre comienzan los trabajos en tres CECI más en Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.

Además, con el fortalecimiento de la Red Hospitalaria del IMSS Bienestar se han rehabilitado 182 centros de salud con La Clínica es Nuestra, se han intervenido 16 hospitales, se han contratado mil 82 profesionales de la salud y con las Rutas de la Salud se han distribuido más de 4 millones de piezas de medicamentos. Y en el ISSSTE se construye el Centro de medicina Familiar en Naucalpan de 16 consultorios y el Centro de Salud de Servicios Ampliados en Texcoco que tiene un 14 por ciento de avance.

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