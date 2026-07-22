Aspirantes de la UNAM admiten y defienden uso de IA en el examen: ‘No significa que yo no sepa’

El viernes pasado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados de los exámenes de admisión para las licenciaturas del próximo ciclo escolar; sin embargo, se han detectado anomalías.

La UNAM informó que el ciclo escolar 2026/2027-1 tendrán un total de 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso, de los cuales 21 mil 962 aspirantes fueron seleccionados por medio de examen de admisión.

En esta ocasión la UNAM implementó la modalidad de examen de admisión en línea, con la finalidad de brindar la oportunidad de ingreso a las y los aspirantes que residen en otras entidades y no pueden trasladarse a la Ciudad de México para realizar la prueba.

Este año fue el primero en el que el examen de admisión a la UNAM se aplicó en línea.



Analicé tres carreras: Medicina, Actuaría y Ing Aeroespacial. En todas los aciertos se recorrieron a la derecha muchísimo.



Muchos han dicho que fue por trampa, aquí los datos por año 👇🧵 pic.twitter.com/tqVvY4zn1h — Helios (@Heliouz__) July 17, 2026

Luego de que los resultados de este proceso se dieran a conocer el pasado 17 de julio, algunos internautas apuntaron una irregularidad con los resultados, e incluso compartieron análisis y comparaciones con exámenes de admisión pasados.

Los usuarios de redes sociales señalaron que las y los aspirantes posiblemente hicieron trampa durante el examen de admisión en línea de la UNAM, por lo que incluso aseguraron que se habría utilizado Inteligencia Artificial para resolverlos.

Un buen amigo mío expone las irregularidades del examen a la @UNAM_MX pic.twitter.com/S6rntrNVYV — 🦻🤟🏼Ellie Villarreal (@Astraxolotlgirl) July 18, 2026

Aspirantes utilizan IA durante el examen de admisión de la UNAM

Mientras que algunos usuarios de redes sociales externaron su incomodidad al leer los comentarios sobre el uso de IA en el examen de admisión; pues aseguraron que estudiaron demasiado antes de hacer la prueba, algunos otros admitieron que hicieron trampa.

En grupos de la red social Facebook los aspiranten para ingresar a la UNAM comparten sus experiencias y dudas con otros usuarios con la finalidad de recibir orientación o apoyo, pero este año se sumó un nuevo tema de conversación.

Publicaciones sobre el uso de IA en examen UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Algunos de los usuarios que forman parte de este grupo compartieron anónimamente su testimonio y opinión sobre el uso de IA durante el examen de admisión, por lo que algunos incluso aseguraron que quienes hicieron trampa posiblemente no durarían mucho tiempo dentro de la licenciatura.

Mientras que otros aseguraron que utilizaron la IA para hacer su examen de admisión porque “sabían que harían trampa”, pero que esto no representaba que no tuvieran conocimiento porque “no fue un simple copiar y pegar”.

Implementación de IA en examen UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Mientras que unas personas compartieron su desánimo al no haber quedado seleccionados en su primer, segundo o tercer intento para ingresar a la UNAM, otros les comentaban que esta era su oportunidad para ingresar con el uso de IA.

Publicaciones sobre el uso de IA en examen UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Algunos de los comentarios de quienes admitieron haber utilizado IA en el examen de admisión de la UNAM o hacer trampa son los siguientes:

“Pues yo sí hice trampa para quedar en medicina y no me arrepiento, los veo en CU”

“La verdad yo sí use IA y quedé en QFB con 116 aciertos. Pero ya vi que trata la carrera y tiene muchas matematicas, me da mucho miedo reprobar y atorarme apenas en primer semeste”

“Este año era el bueno, solo con saber usar la inteligencia artificial te quedabas, yo me quedé con 116 aciertos en arquitectura”

Publicaciones sobre el uso de IA en examen UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Muchos cibernautas apuntan que el uso de Inteligencia Artificial para el examen de admisión de la UNAM está mal, y aseguran que las y los aspirantes seleccionados que recurrieron a estos métodos posiblemente no puedan terminar las licenciaturas por la alta exigencia académica que tienen.

Sin embargo, algunos otros incluso han alentado a las próximas personas a utilizarla en los procesos de admisión, pese a que consideran que posiblemente para el próximo año se implementen más medidas por parte de la UNAM.

Uso de IA en examen UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Algunas de las personas que hicieron trampa sostienen que esto no significa que no sean inteligentes o que no tengan conocimientos, pues utilizaron IA porque esto “fue la combinación de la nueva era en la que vivimos” y sus ganas de entrar a la UNAM.

Publicaciones sobre el uso de IA en examen UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Muchos han externado su descontento por las personas que hicieron trampa para ingresar a algunas licenciaturas como medicina, pues apuntan que esperan que la IA les sea útil al momento de atender a los pacientes.

Uso de IA en el examen de admisión de la UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Por otra parte, algunos aspirantes también externaron su descontento al notar un incremento en los aciertos que se pedían, y debido a esto aseguran que “la mayoría de los selecciondos entraron con trampa”.

Uso de IA en el examen de admisión de la UNAM ı Foto: Captura de pantalla

Luego de que se reportaran anomalías, la UNAM realizará una revisión exhaustiva del proceso de admisión en el que se tomarán en cuenta los “factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes”.

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