SCJN avala participación de Yasmín Esquivel en casos de la UNAM

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la ministra Yasmín Esquivel puede conocer y votar en casos relacionados con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución contra la que sostuvo un litigio de dos años por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, controversia que concluyó definitivamente en diciembre de 2024.

La decisión, adoptada por unanimidad de los integrantes del máximo tribunal del país, se produjo a petición expresa de la propia ministra Esquivel, quien antes de presentar su proyecto sobre un amparo solicitó a sus pares determinar si existía alguna causa de impedimento para analizar asuntos en los que la máxima casa de estudios figure como parte o tercera interesada.

El caso concreto que motivó la consulta es la revisión de un amparo promovido por una académica contra la UNAM por presunto acoso laboral, en el cual la universidad aparece como tercera interesada.

La ministra consideró pertinente someter nuevamente el tema a la nueva integración del alto tribunal, pese a que la extinta Segunda Sala ya había determinado en diversos precedentes que no se encontraba impedida para participar en estos asuntos.

Durante la sesión plenaria, la ministra Lenia Batres introdujo un elemento de controversia al llamar a la congruencia institucional, recordando que en ocasiones anteriores la propia Esquivel Mossa se había declarado impedida en dos casos relacionados con la UNAM cuando formaba parte de la Segunda Sala, argumentando entonces la existencia de un interés personal.

“Si la propia ministra, en este caso, asume que ya no tiene interés personal por haber estado involucrada en un asunto muy conocido contra la UNAM por haber sido cuestionada en el caso de sus tesis, pues yo no tengo ningún problema, estaré asumiendo el impedimento que ella misma plantee”, señaló Batres.

La ministra añadió un llamado a la coherencia en las decisiones del tribunal: “Sí sería positivo que en esta Corte fuéramos congruentes en los asuntos en los que nos declaramos impedidos, antes y después. Al haber cesado la animadversión de la ministra, considero que no hay impedimento”.

En respuesta a los señalamientos, la ministra Esquivel Mossa citó resoluciones unánimes de la extinta Segunda Sala que declararon infundado su impedimento y le permitieron participar en asuntos relacionados con la universidad, destacando que la propia Batres votó en esas ocasiones a favor de su participación.

Lenia Batres reconoció su voto anterior pero hizo una precisión: “Es importante mencionar que en estos dos casos donde votó la mayoría, se trataron no de algún perjuicio para la UNAM, sino en juicios que tenían que ver con disposiciones normativas de la UNAM”, argumentó la ministra.

Una vez superado este debate procesal y confirmada por unanimidad la ausencia de impedimento, la ministra Yasmín Esquivel presentó formalmente su proyecto sobre el caso de acoso laboral.

En éste, propuso revocar la sentencia de un tribunal colegiado que había negado el amparo a la académica denunciante, quien impugnó el Estatuto del Personal Académico de la UNAM tras señalar acoso laboral por parte de sus superiores.

Por unanimidad, la Corte determinó que el Estatuto impugnado es constitucional y no viola derechos fundamentales. Sin embargo, concedió el amparo a la docente para efectos de ordenar al tribunal colegiado que revise nuevamente el caso aplicando perspectiva de género en su análisis, una herramienta jurídica que busca visibilizar las desigualdades y violencias basadas en el género.

