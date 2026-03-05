Van 40 amenazas de bomba falsas en la UNAM entre 2025 y 2026; suman a binomios para detección

Tras 40 amenazas de bomba falsa registradas en instalaciones universitarias desde 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió en donación dos caninos especializados en detección y prevención de riesgos.

Durante una demostración realizada en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES Iztacala), el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que estos binomios caninos permitirán fortalecer las acciones para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

Los ejemplares, donados por el gobierno federal, realizaron ejercicios de detección en espacios abiertos y cerrados del campus, como parte de las estrategias de prevención ante posibles amenazas.

El rector agradeció el apoyo y subrayó que la incorporación de estos perros ayudará a actuar con mayor rapidez ante alertas o riesgos, evitando interrupciones innecesarias en las actividades académicas.

Los nuevos caninos se integraron a la Unidad Canina de Rescate y Detección de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. Actualmente esta unidad cuenta con 17 perros: 15 dedicados a labores de búsqueda y rescate y dos especializados en la detección de armas de fuego y explosivos.

El #RectorLomelí asistió hoy a la FES Iztacala a una demostración de los binomios caninos entrenados para la búsqueda de personas y la detección de explosivos, una labor fundamental para fortalecer las tareas de prevención y protección de la comunidad universitaria y al servicio… pic.twitter.com/QyRziH4kW0 — UNAM (@UNAM_MX) March 5, 2026

Durante la presentación, Lomelí Vanegas recordó que desde 1986 la UNAM cuenta con este modelo de binomios caninos para apoyar en labores de rescate y atención a emergencias, tanto en México como en otros países, lo que ha permitido consolidar a la institución como referente en este tipo de operaciones.

“Tenemos que tomarnos siempre en serio cualquier amenaza y descartarla. Esto nos va a ayudar a que no se paralicen las actividades y se puedan realizar rápido las revisiones”, expresó el rector, acompañado por el secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Manuel Palma Rangel, y la directora de la FES Iztacala, María del Coro Arizmendi Arriaga.

Por su parte, el director general de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, Josué Ángel González Torres, explicó que los perros reciben entrenamiento especializado para responder a comandos y situaciones específicas, aprovechando sus capacidades olfativas y auditivas para localizar posibles riesgos.

El uso de binomios caninos es considerado una herramienta clave en labores de prevención y seguridad en sitios de alta afluencia, como aeropuertos, espacios públicos y centros educativos.

Este refuerzo en las medidas de seguridad se da después de que durante 2025 se registraran 38 amenazas de bomba falsas en instalaciones universitarias, las cuales provocaron desalojos y suspensión de clases.

En lo que va de este año se han presentado dos amenazas similares; sin embargo, gracias a la intervención de los binomios caninos se realizaron revisiones sin necesidad de evacuar los planteles ni generar pánico entre los estudiantes.

Durante la visita a la FES Iztacala, el rector también supervisó los avances del nuevo edificio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), infraestructura que busca fortalecer el apoyo tecnológico a la docencia.

El espacio contará con laboratorios de cómputo, un centro de simulación para las ciencias de la salud y áreas de realidad virtual y medios de comunicación. En estas instalaciones podrán realizar prácticas alrededor de 18 mil estudiantes de carreras como Enfermería, Medicina y Odontología.

Entre los equipos que se integrarán destacan simuladores para escuchar sonidos cardiacos, recrear enfermedades como la neumonía, detectar cáncer de mama y evaluar el fondo de ojo o retina, herramientas que permitirán fortalecer la formación académica y práctica del alumnado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL