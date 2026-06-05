Colectivo impulsa ley de ayuda médica para morir

El colectivo Libertad para Morir presentó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) su iniciativa de Ley de Ayuda Médica para Morir, como parte del procedimiento para buscar obtener apoyo ciudadano para presentarla ante el Congreso de la Ciudad de México para su discusión y votación.

La integrante del comité promotor Asunción Álvarez del Río destacó ante los legisladores que el objetivo de la propuesta es que las personas elijan cómo fallecer y la manera en cómo no quieren vivir, especialmente aquellas personas enfermas.

El Dato: El politólogo Aurélien Guilabert dijo en febrero a La Razón que las personas sin dinero fallecen con sufrimiento y quienes sí tienen viajan a otros países para la eutanasia.

“A través de la iniciativa que defendemos, una persona que está padeciendo un sufrimiento que le resulta intolerable debido a una enfermedad grave o incurable pueda contar la posibilidad de usar su libertad hasta el final para decir: ‘ya no quiero vivir más’ y tener ayuda del personal de salud para tener una muerte segura y sin dolor”, explicó.

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De acuerdo con el artículo 7 de la iniciativa, la solicitud de asistencia médica para fallecer se haría por escrito con fecha, huella y firma de la persona solicitante. El documento se tendrá que signar frente al profesional de la salud responsable y dos testigos: otro médico y un familiar. También permite revocar la petición o aplazarla.

ÚLTIMA DECISIÓN ı Foto: Especial

En febrero pasado, La Razón informó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud local, en 2025 reportó dos mil 14 voluntades anticipadas. La cifra fue la mayor registrada por la autoridad sanitaria desde hace 18 años cuando en la capital se aprobó el permitir rechazar tratamientos médicos por una enfermedad terminal o que prolonguen la vida de manera artificial.

18 años han pasado del aval de la voluntad anticipada

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional por el Derecho a Morir con Dignidad de 2022, ocho de cada 10 capitalinos están de acuerdo en que exista la ayuda médica a pacientes que decidan terminar con su vida mediante sustancias que pueda administrarse a sí mismo.

Para que la iniciativa de Libertad para Morir llegue al Congreso capitalino necesita un respaldo ciudadano de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, el cual equivale a cerca de 10 mil 320 firmas.

Si el colectivo busca presentar la propuesta como iniciativa preferente para que legisladores la dictaminen al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones (en septiembre próximo), el umbral de firmas asciende a 19 mil 850.

8 de cada 10 personas apoyan la ayuda médica para morir

Al respecto, las consejeras del IECM Sonia Pérez Pérez y Cecilia Aída Hernández Cruz destacaron que la recolección de apoyos se modernizará, pues el IECM autorizó una aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para que promotores escaneen las credenciales para votar de forma digital y segura.

Hernández Cruz explicó que este mecanismo disminuye errores humanos de captura y agiliza los tiempos de validación de las áreas técnicas del órgano electoral.

“Abona a una mayor participación, con independencia de la perspectiva de cada una de las personas de esta ciudad de participar o no apoyando una determinada iniciativa”, agregó Pérez Pérez.