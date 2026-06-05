Detiene SSC en la GAM a 12 ligados a un grupo criminal

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de 12 personas, presuntamente, relacionadas con un grupo delictivo dedicado al homicidio, a los robos y al narcotráfico en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A través de sus redes sociales, el funcionario local detalló que agentes de la dependencia capitalina atendieron diversas denuncias ciudadanas para capturar a los sospechosos en los límites de la Sierra de Guadalupe. Esto, como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto.

mil 682 kilos de marihuana ha asegurado la SSC desde 2024

La SSC detalló que en el cruce de las calles Camino de las Águilas y Camino a las Palmas, en la colonia Zona Rústica, policías observaron a un grupo de personas que manipulaban pequeñas bolsas de plástico, como las usadas para la venta de drogas.

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De esta manera, los oficiales se acercaron a los sospechosos y les hicieron una revisión preventiva. Los uniformados detectaron y aseguraron en los dos vehículos de las personas cuatro bolsas con marihuana a granel, dos pistolas, tres cartuchos percutidos, siete mochilas y seis carteras.

“Además, aseguraron (los oficiales) nueve identificaciones oficiales, seis tarjetas de circulación, cuatro licencias de conducir, 14 tarjetas bancarias, un reloj digital, un picahielos de 15 centímetros de largo, 12 juegos de llaves, dinero en efectivo y 42 cartuchos útiles”, precisó la dependencia capitalina.

Así, los policías detuvieron a tres mujeres de 23, 25 y 41 años, así como a nueve hombres de 17, 19, 22, 58, 28, así como a tres de 29 y uno de 30. A todos los presentaron ante el Ministerio Público.

En abril pasado, al presentar su informe mensual en materia de seguridad, Vázquez Camacho destacó que desde octubre de 2024 elementos de la dependencia detuvieron a 10 mil 435 personas relacionadas con delitos de alto impacto.

El secretario destacó además la desarticulación de 39 células criminales y la aprehensión de 65 objetivos prioritarios generadores de violencia, entre ellos Fernando “N”, El Mancilla; Angélica “N”, La Guasona; Jonathan “N”, El Cachetes y Christian “N” El Farrukito.