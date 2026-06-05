Reclaman en Cuemanco la entrega de obra inconclusa

Comerciantes y visitantes del embarcadero de Cuemanco cuestionaron que el Gobierno de la Ciudad de México haya inaugurado la rehabilitación del espacio, a pesar de que aún se llevan a cabo obras, las cuales se complicaron por la fuerte lluvia de la madrugada del lunes, pues el agua se filtró al mercado remodelado.

Luis, quien labora en el sitio, mencionó que trabajadores de la obra informaron que el proyecto estará finalizado hasta finales de junio, pese a que el Mundial de Futbol arrancará en seis días y que la remodelación forma parte de las obras que la administración local presentó rumbo a la justa deportiva.

Trabajadores arreglan las escaleras del embarcadero, ayer. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

El Dato: Autoridades capitalinas destacan que la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco se convirtió en la primera obra del país con cero emisiones netas contaminantes.

“Hasta ahorita se ve bien, hasta bonito, pero todavía hay obras. Nos dijeron los compañeros de la obra que lo van a tener listo a finales de junio, y espero que esté antes para que cuando vengan los turistas vean todo listo y tengamos negocio”, comentó el locatario.

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El pasado martes, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la rehabilitación de este espacio de Xochimilco, obra de la que estuvo a cargo la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), encabezada por Julia Álvarez Icaza, quien dijo que fue una “misión cumplida” la entrega del embarcadero.

De acuerdo con las autoridades de la ciudad, la obra, que incorpora infraestructura sustentable, tuvo una inversión de 90 millones de pesos y prevé beneficie a más de mil familias, así como a 216 trajineras y remeros.

Comerciantes barren el agua filtrada en el mercado. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

En un recorrido, La Razón observó que los baños aún no están equipados y carecen de techo; además, persisten filtraciones en el tejado del mercado, parte del cemento utilizado en la construcción cayó al canal y lo ejecutado no coincide completamente con el proyecto original.

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Este diario documentó la presencia de más de 30 trabajadores realizando labores de construcción, acabados y correcciones en distintas áreas del complejo; así como la presencia de maquinaria pesada que apoyaba en labores de pavimentación.

La mayor cantidad de trabajadores se concentró en el techo del mercado para vaciar con cubetas de 12 litros las canaletas que se llenaron de agua y provocaron la filtración, luego de la intensa lluvia de la madrugada del jueves.

Desde hace cinco meses los comerciantes del mercado venden en carpas instaladas en el estacionamiento del embarcadero. Aseguraron a este medio que las autoridades aún no les informan la fecha para regresar a sus locales.

“Sí está bonito, pero escurre. Amaneció inundado, se llenó lo de arriba de agua de lluvia y empezó a trasminar y se inundó. Supuestamente ya nos iban a pasar para allá, pero así no podemos ir, los dueños no van a recibir algo así”, aseguró Carmela quien vende refrescos, cerveza y antojitos.

En la zona de chinampas hay zonas de concreto dañadas. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

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Además, otras personas señalaron que las filtraciones detectadas tras el chubasco les generan incertidumbre sobre el estado real de las instalaciones, por ello algunas indicaron que no volverán a sus espacios hasta que se corrijan las fallas detectadas, ya que temen que la humedad y las goteras dañen mercancía, refrigeradores y utensilios.

“Nos iban a regresar, pero con esto de la lluvia hay una chance de que se moje todo y prefiero no hacerlo, qué tal si pierdo mi mercancía, porque se moja o mis refris, no, mejor no me arriesgo”, apuntó Eloísa, vendedora de micheladas y botanas.

Los locatarios también denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de México inauguró las obras de remodelación del embarcadero sin haberlas concluido. Esto, pese a que, durante el acto inaugural, Icaza Ramírez aseguró que se trataba de una obra terminada.

En el lugar hay trabajadores, quienes resanan las escaleras de acceso al mercado que están compuestas por tres escalones de los que el primero es el doble de alto y de acuerdo con Gloria, visitante de Cuemanco, “parece que ahí falta un escalón, se me hace que si piso mal me caigo”.

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Los baños aún tienen modificaciones, por lo que están cerrados. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

Un grupo más soldaba las escaleras de la torre hidrobotánica hecha de acero, la cual, de acuerdo con el plan original, sería un espacio hecho con madera y metal para el tratamiento de aguas negras y grises, pero ahora servirá como captador de agua pluvial que será usada en los baños.

Respecto a los sanitarios, empleados aún pegaban las uniones de tabiques de la pared y colaban un techo; dentro no hay llaves de lavamanos, tazas o mingitorios.

También se constató que parte del material de construcción tuvo contacto con el canal, sin una separación visible mediante costaleras u otras barreras de protección.

Sobre esto el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Antonio Ocampo Cervantes, dijo que “es una irresponsabilidad, todo lo que el cemento toca se contamina”.

Visitantes consultados cuestionaron que la rehabilitación del Embarcadero Cuemanco se llevara principalmente en las vísperas del Mundial de Futbol y no antes pese a la necesidad que tenía el sitio.

Una joven señaló que durante años el mercado del embarcadero de Cuemanco permaneció en condiciones de abandono y consideró que las mejoras llegaron sólo cuando la ciudad comenzó a prepararse para recibir visitantes extranjeros.

“Son mamadas, toda la vida ha estado aquí así feo, horrible, horrible. Sólo es hasta que vienen los extranjeros que se ponen a arreglar las cosas y con qué dinero, con el de nosotros, los pendejos que venimos hasta cuando estaba feo… No tienen vergüenza”, mencionó Verónica, quien acudió con sus amigas a desayunar a los puestos del estacionamiento.

Este diario contactó a la Sedema para obtener un posicionamiento sobre el estado incompleto de la obra que dio por concluid, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.