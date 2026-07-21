UNAM ordena revisión extraordinaria por resultados atípicos en examen de admisión

Frente a las suspicacias que se generaron por los resultados atípicos obtenidos por aspirantes que presentaron el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó el inicio de una revisión extraordinaria a los resultados.

Este fin de semana, la máxima casa de estudios dio a conocer los resultados de su examen, practicado esta vez totalmente en línea, en donde algunas licenciaturas de alta demanda tuvieron puntajes muy por encima del promedio que anteriormente registraban, lo cual generó sospechas dentro y fuera de la comunidad universitaria acerca de trampas y otras estrategias cuestionables que pudieron ser cometidas por los aspirantes.

Por esta circunstancia, Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección, para que se cuente con información detallada del mismo y de los resultados que se obtuvieron.

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La medida se acompañará con la conformación de una comisión técnica, integrada por expertas y expertos universitarios en distintas disciplinas, para revisar el reporte, el procedimiento bajo el que se llevó a cabo la prueba y los resultados.

“Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”, se informó en un comunicado.

La UNAM afirmó que se mantiene la atención a los aspirantes que no resultaron seleccionados, que piden una revisión de su examen o a quienes les fue cancelada su prueba. Sostuvo que cada uno ya cuenta con fecha y hora para recibir atención personal respecto al inconveniente manifestado.

“La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión”, se comprometió la institución.

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MSL