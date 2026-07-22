Ariadna Montiel reitera que Ernesto Ruffo formó parte de una red de contrabando de hidrocarburos

“No es un tema nuevo, no es un tema de ahora”

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, formó parte de una presunta red de contrabando de hidrocarburos y rechazó que el proceso judicial que enfrenta pueda considerarse una persecución política.

Durante una entrevista televisiva, la dirigente morenista afirmó que la investigación contra el exmandatario panista no surgió recientemente, sino que, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República (FGR), tiene al menos un año de desarrollo.

“No es un tema nuevo, no es un tema de ahora”, sostuvo Montiel, al señalar que las indagatorias ya se encontraban en curso antes de la detención del exgobernador.

La dirigente de Morena criticó la postura de los partidos de oposición y sostuvo que el PAN, el PRI y sus aliados buscan defender y victimizar al exmandatario.

“Lo que vemos en la oposición, del PRIAN y sus aliados, es la defensa de un delincuente. Quieren victimizar a un delincuente”, declaró.

Asimismo, recordó que en 2017 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa señaló públicamente a Ruffo por presuntos vínculos con el Cártel de los Arellano Félix, como parte de sus argumentos para sostener que existen antecedentes de señalamientos en contra del exgobernador.

Respecto a las investigaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Montiel afirmó que el proceso se desarrolla conforme a la ley y sin distinciones por motivos políticos.

Indicó que el mandatario estatal separado del cargo ha acudido a los llamados de la autoridad ministerial y aseguró que las investigaciones continúan su curso.

“No hay trato diferenciado. Independientemente de las fuerzas políticas, lo que esperamos de la impartición de justicia es que se hagan las investigaciones”, expresó.

Las declaraciones de la dirigente morenista se producen en medio del debate político generado por el proceso judicial que enfrenta Ernesto Ruffo y las acusaciones cruzadas entre Morena y la oposición sobre el caso.

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FGR