¿Viajas a EU? México alerta por brote de ciclosporiasis en 34 estados en EU

México emitió un aviso preventivo para quienes viajen a Estados Unidos ante un brote multiestatal de ciclosporiasis que acumula mil 645 casos confirmados en 34 entidades desde mayo. La Secretaría de Salud clasificó el riesgo como “NIVEL MEDIO” y recomendó “practicar precauciones especiales y específicas”.

El reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica señala una mayor concentración en Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde las autoridades contabilizan más de 400 contagios. Hasta ahora, las investigaciones no identifican algún alimento como fuente del brote.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las personas infectadas lo eliminan mediante las heces, lo que puede contaminar comida o agua. El microorganismo permanece en el ambiente entre una y dos semanas, mientras una persona puede adquirirlo más de una vez.

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Algunos pacientes no presentan malestares. Cuando aparecen, los signos pueden surgir desde dos días hasta más de dos semanas después de la exposición. El documento identifica como principales síntomas “diarrea, pérdida de apetito, cólico abdominal, aumento de gases, náuseas, fatiga”, además de vómito, fiebre o afecciones respiratorias en ciertos casos.

🇲🇽⚠️ México emitió un aviso preventivo de viaje ante el brote de ciclosporosis que se registra en Estados Unidos.



La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y puede provocar diarrea intensa y explosiva, además de otros síntomas gastrointestinales.… pic.twitter.com/bgkKj4aQFz — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

Como medidas de protección, Salud pidió lavarse las manos con agua y jabón, utilizar gel antibacterial con 70 por ciento de alcohol, consumir líquidos embotellados, hervidos o tratados, además de elegir alimentos bien cocidos. También aconsejó desinfectar frutas y verduras, evitar productos crudos o poco preparados y acudir a restaurantes establecidos.

Para el periodo de estancia, la dependencia recomendó ubicar hospitales y clínicas, mantener una hidratación constante y solicitar atención médica inmediata ante cualquier malestar. Los viajeros deberán vigilar su estado de salud durante las dos semanas posteriores al regreso e informar al personal sanitario sobre su antecedente de traslado.

Salud exhortó a no preparar comida para otras personas mientras persista la diarrea, con el propósito de reducir riesgos de contaminación. Quienes presenten evacuaciones prolongadas o acuosas deberán acudir a una unidad médica y evitar la automedicación.

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MSL