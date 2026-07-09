¿Qué es la Cyclospora, la enfermedad que ya padecen más de 1,000 personas en Estados Unidos?

El parásito Cyclospora cayetanensis volvió a encender las alertas sanitarias en Estados Unidos tras provocar el mayor brote de ciclosporiasis registrado en Michigan, donde las autoridades han confirmado más de 1,200 casos y decenas de hospitalizaciones.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), hasta el 9 de julio se contabilizaban 1,251 personas enfermas y 44 hospitalizadas, mientras continúa la investigación para determinar qué alimento originó los contagios.

Aunque la enfermedad rara vez resulta mortal, sí puede provocar complicaciones importantes en menores de edad, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

🚨 Cyclospora cases have now been reported across 17 states.



But one state stands out:



Michigan alone is approaching 1,000 confirmed infections.



CDC says there is not yet evidence that all of these cases are part of a single nationwide outbreak, but investigators are tracking… pic.twitter.com/BoPIkyFjwV — P a u l ◉ (@SkylineReport) July 9, 2026

¿Qué es la Cyclospora?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que infecta el intestino delgado y provoca una enfermedad conocida como ciclosporiasis, caracterizada principalmente por diarrea intensa y problemas gastrointestinales.

El microorganismo se transmite cuando una persona consume alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.

A diferencia de otros padecimientos intestinales, la Cyclospora no suele contagiarse directamente de persona a persona, ya que necesita permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infecciosa.

¿Cuáles son los síntomas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los síntomas generalmente aparecen entre dos y 14 días después de la infección.

Los principales son:

Diarrea acuosa o persistente.

Cólicos y dolor abdominal.

Náuseas y vómito.

Fatiga o cansancio extremo.

Pérdida del apetito.

Pérdida de peso.

Distensión abdominal.

Fiebre baja en algunos pacientes.

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse durante varias semanas e incluso reaparecer después de una aparente mejoría.

¿Cómo ocurre el contagio?

Las autoridades sanitarias explican que la mayoría de los brotes se relacionan con el consumo de frutas y verduras frescas contaminadas.

Entre los alimentos que históricamente han estado vinculados con brotes de Cyclospora se encuentran:

Cilantro.

Lechuga.

Albahaca.

Frambuesas.

Mezclas de ensaladas.

Otras frutas y vegetales frescos.

También puede adquirirse al consumir agua contaminada.

US Cyclospora cases mount as CDC lags on tracking



Surveillance of the parasite has been optional for a year; meanwhile, cases in Michigan top 1,200https://t.co/QbthScUkuE pic.twitter.com/yCJW0jaiqD — CIDRAP (@CIDRAP) July 9, 2026

¿Qué se sabe del brote en Michigan?

Aunque el número de contagios continúa aumentando, las autoridades aún no han identificado el alimento responsable del brote que afecta al estado.

Especialistas realizan entrevistas epidemiológicas, análisis de laboratorio y rastreo de productos para encontrar el origen de la contaminación.

El Departamento de Salud de Michigan ha pedido a la población acudir al médico si presenta diarrea persistente después de consumir alimentos frescos y evitar la automedicación.

¿Existe tratamiento?

Sí. La ciclosporiasis puede tratarse con antibióticos prescritos por un médico.

Las autoridades también recomiendan mantenerse bien hidratado y acudir a una valoración médica si los síntomas son intensos o duran varios días, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades que comprometen su sistema inmunológico.

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MSL