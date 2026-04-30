En Chihuahua el virus Coxsackie obliga a escuelas a tener clases virtuales

El incremento de casos del virus Coxsackie, popularmente conocido como la enfermedad de “Mano, Pie, Boca”, ha encendido las alarmas en el sector educativo de Chihuahua. Ante la rápida propagación en escuelas y guarderías, las autoridades han determinado el regreso a las clases a distancia para los alumnos que presenten síntomas o hayan estado en contacto con casos positivos.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, informó que esta estrategia busca cortar la cadena de contagio sin interrumpir el ciclo escolar, protegiendo especialmente a los menores en niveles de preescolar, donde el contacto físico es más estrecho.

Autoridades recomiendan estar al pendiente del estado de salud de los niños ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud estatal, hasta este 30 de abril de 2026, se han contabilizado 48 brotes en toda la entidad.

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La distribución de los casos muestra una concentración preocupante en una región específica, destacando que la zona de Parral acumula 16 brotes, lo que la convierte en el área con mayor incidencia, mientras que los 32 brotes restantes se distribuyen en diversas instituciones educativas y guarderías del resto del estado.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) detalló que el protocolo no implica cerrar los planteles, sino aplicar un aislamiento preventivo.

Bajo este esquema, cualquier niño con síntomas será enviado a casa de inmediato para tomar clases virtuales por un periodo mínimo de 72 horas, tiempo en el que se monitoreará su evolución para confirmar o descartar el virus.

Durante este lapso, los docentes mantendrán contacto vía remota para asegurar que los estudiantes no se atrasen en sus actividades académicas.

¿Qué es el virus Coxsackie y cómo identificarlo?

Este virus afecta principalmente a infantes y se transmite por contacto directo. Las autoridades han invitado a los padres de familia a estar atentos a los siguientes síntomas:

Salpullido rojo: Aparece en las palmas de las manos y plantas de los pies (puede convertirse en ampollas).

Llagas en la boca: Provocan dolor al comer o beber.

Fiebre y dolor de garganta.

Malestar general y falta de apetito.

Las dependencias de Salud y Educación hicieron un llamado a reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos y la desinfección de juguetes y superficies en las escuelas.

Ante cualquier sospecha, se debe acudir al médico y notificar de inmediato a la institución educativa para activar el protocolo de clases a distancia.