San Luis Potosí mantendrá servicios clave durante puentes de mayo

El Gobierno del Estado asegura la continuidad de los servicios médicos y de emergencia este 1 y 4 de mayo.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de no detener la atención a la ciudadanía, la Oficialía Mayor (OM) informó los ajustes al calendario laboral por las conmemoraciones de mayo, asegurando la continuidad de los servicios esenciales en todo momento. Con este trabajo sin límites, la administración Estatal mantiene en operación áreas esenciales para responder a las necesidades de la población.

Como parte de la organización, el día de asueto correspondiente al 5 de mayo, por la Batalla de Puebla, será recorrido al lunes 4, por lo que el personal administrativo retomará actividades el martes 5 con normalidad. Esta medida permite mantener el flujo de trabajo en oficinas gubernamentales sin afectar la atención que se brinda diariamente.

Para el 1 de mayo, Día del Trabajo, las áreas de seguridad, salud y protección civil continuarán con sus esquemas de operación permanente, garantizando vigilancia, atención médica y respuesta ante emergencias. Esta coordinación consolida el cambio que se vive y se siente con servicios activos, ordenados y disponibles incluso en días de descanso.

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