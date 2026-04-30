Pablo Lemus anuncia transporte y salud gratuita para niños en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reafirmó su compromiso con la niñez del estado al presentar una estrategia integral que incluye educación, salud, espacios públicos y nuevas iniciativas para garantizar sus derechos, con énfasis en el acceso al transporte y la atención médica.

Como parte de este esfuerzo, anunció el envío de iniciativas al Congreso de Jalisco para elevar a rango constitucional dos medidas clave: la cobertura universal de salud para estudiantes de educación básica y el acceso gratuito al transporte público para niñas y niños. Con ello, se busca brindar certeza a las familias y asegurar que ningún menor se quede sin atención médica o sin la posibilidad de acudir a la escuela por falta de recursos.

Jalisco busca garantizar transporte y atención médica gratuita para menores de edad. ı Foto: Gobierno Jalisco

Estas propuestas también contemplan la atención temprana para niñas y niños con discapacidad auditiva desde su nacimiento, así como su integración a un sistema educativo de calidad, con acompañamiento especializado, garantizando así mejores oportunidades desde los primeros años de vida.

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En materia educativa, Lemus destacó que en Jalisco se impulsa un modelo que prioriza el acceso a herramientas como útiles, mochilas y uniformes, además de la renovación integral de escuelas, la implementación de aulas digitales y programas de formación en música, inglés y robótica. Asimismo, se fortalecen esquemas como las escuelas de tiempo completo y espacios especializados para niñas y niños con discapacidad o neurodivergencia.

Autoridades estatales refuerzan el modelo educativo con aulas digitales y programas de robótica. ı Foto: Gobierno Jalisco

En el ámbito de la salud, el mandatario subrayó que la entidad avanza en la consolidación de un sistema con cobertura amplia, que incluye atención integral y gratuita para menores con enfermedades como cáncer, diabetes tipo 1 e insuficiencia renal, así como servicios especializados para niñas y niños con discapacidad auditiva.

A la par, se ha impulsado la creación y mejora de espacios públicos enfocados en la niñez, como la red estatal de Centros Colmena, parques, módulos recreativos y centros de atención para el autismo, con el objetivo de ofrecer entornos seguros, incluyentes y adecuados para su desarrollo.

Finalmente, Pablo Lemus reiteró que la niñez es la prioridad de su administración y aseguró que el compromiso es acompañar a las niñas y niños desde su nacimiento hasta que cumplan sus metas, mediante políticas públicas que integren educación, salud, movilidad y espacios dignos.

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