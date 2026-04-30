Anuncia Puebla sistema de transporte teleférico

Con el objetivo de fortalecer los sistemas actuales de transporte y mejorar la movilidad en el estado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la construcción del Nuevo Sistema de Transporte por Cable, el cual tendrá una distancia de 13.6 kilómetros y cuatro líneas integradas.

En conferencia de prensa, el mandatario expuso que se deben tomar medidas para fortalecer los sistemas actuales de transporte, pero también explorar alternativas nuevas, como el sistema de transporte por cable, ante la demanda que se incrementará en los próximos años.

Agregó que el nuevo sistema de transporte teleférico tiene diversos beneficios tanto en lo económico como en el cuidado del medio ambiente, además de que supone una reducción en los tiempos de traslado.

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#Fotos | El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta (@armentapuebla_), encabezó una conferencia de prensa en la que destacó la participación de Puebla en el "Tianguis turístico".



📹: @Alexdavidaqui David Patricio pic.twitter.com/PElta2HZlv — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 30, 2026

Entre los beneficios para cuidar el medio ambiente se destaca que, con la construcción de este medio de transporte, solamente se emitirán 48 toneladas de dióxido de carbono por año, lo cual representa 80 veces menos de lo que genera al año un camión del sistema Autobús de Tránsito Rápido (BRT); es decir, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Además, el gobierno de Puebla erogará solamente, durante los primeros dos años, 105 millones de pesos por año para el mantenimiento y operación, ya que los siguientes años va a ser autosustentable y con las tarifas se van a cubrir los gastos de operación y mantenimiento.

En contraste, explicó que el sistema de BRT, en sus cuatro líneas, le cuestan al gobierno casi mil millones de pesos solamente en subsidios que se pagan a las y los concesionarios de estas cuatro líneas.

Por lo que se refiere a la reducción de tiempos, los usuarios harán 50 por ciento menos tiempo de un trayecto desde el CIS Puebla hasta Parque Biblioteca.

Al tomar la palabra, el coordinador del Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, subrayó que el precio del viaje no será mayor a 12 pesos y se espera que para septiembre de 2028 quedé completamente construido.

Además, será gratuito para personas mayores, gente con discapacidad y todas y todos los niños que están estudiando primaria.

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MSL