Este es el Caso de Petrona que dió origen a la ‘Ley petrona’ en Chiapas

El caso de Petrona, una mujer indígena originaria de Chiapas, se convirtió en un referente nacional sobre la legítima defensa con perspectiva de género y derivó en la reciente aprobación de la llamada “Ley Petrona” en el Congreso estatal.

La historia de Petrona cobró relevancia luego de que fuera detenida y procesada por haber privado de la vida a su agresor. En un primer momento, el caso fue tratado bajo un enfoque tradicional del derecho penal, sin considerar el contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos, lo que la colocó en riesgo de recibir una condena.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, se documentó que Petrona vivía en un entorno de violencia constante. De acuerdo con los elementos integrados al expediente, la mujer había sido víctima de agresiones previas, lo que permitió replantear el caso bajo el criterio de legítima defensa.

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La revisión del proceso evidenció que su reacción ocurrió en un escenario de peligro real e inminente, lo que llevó a que autoridades judiciales concluyeran que actuó para proteger su vida.

Finalmente, Petrona fue liberada, pero su caso dejó al descubierto las limitaciones del sistema de justicia para atender situaciones de violencia de género sin un enfoque diferenciado.

El impacto social y mediático del caso impulsó a organizaciones civiles y legisladores a promover cambios en la ley. La discusión giró en torno a la necesidad de que jueces y fiscalías incorporen elementos como el historial de violencia, el contexto psicológico de la víctima y las condiciones de riesgo al momento de valorar la legítima defensa.

A partir de este antecedente, el Congreso de Chiapas aprobó reformas al Código Penal para establecer criterios más amplios en la interpretación de la legítima defensa cuando se trate de mujeres en situación de violencia. Así nació la denominada “Ley Petrona”, que busca evitar que víctimas sean criminalizadas por reaccionar ante sus agresores.

⚖️💜 “Ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”.



La Sexagésima Novena Legislatura aprobó la #LeyPetrona, con enfoque de género.



Dip. Rosa Linda López Sánchez y el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca explican su impacto. pic.twitter.com/EYyfWzsyfI — Honorable Congreso del Estado de Chiapas (@congresoChis) April 30, 2026

El caso también se enmarca en una discusión más amplia a nivel nacional sobre la necesidad de juzgar con perspectiva de género, especialmente en delitos donde existen antecedentes de violencia estructural contra mujeres.

En ese sentido, el caso de Petrona no solo marcó un precedente legal en Chiapas, sino que abrió el debate sobre cómo el sistema de justicia puede adaptarse para responder de manera más efectiva a contextos de violencia de género.

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MSL