Aprueban ‘Ley Petrona’ en Chiapas sobre legítima defensa de las mujeres

El Congreso del estado de Chiapas aprobó una reforma al Código Penal conocida como “Ley Petrona”, con la que se incorpora la perspectiva de género en la legítima defensa, particularmente en favor de mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

De acuerdo con lo avalado por el Poder Legislativo local, la modificación busca que jueces y ministerios públicos analicen los casos no solo desde el hecho inmediato, sino considerando el contexto de violencia previa, como agresiones físicas, psicológicas o amenazas constantes.

Con ello, se pretende evitar que mujeres que reaccionan ante un ataque sean procesadas penalmente sin tomar en cuenta las condiciones en las que actuaron.

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que podrá presumirse la legítima defensa cuando exista una agresión real, actual o inminente contra una mujer, especialmente en entornos de violencia familiar o de género.

Además, se contempla que la reacción de la víctima no sea calificada automáticamente como excesiva si ocurrió bajo condiciones de miedo, terror o confusión derivados de un entorno violento.

La legislación también abre la posibilidad de que terceros puedan intervenir en defensa de una mujer en riesgo, ampliando así el alcance de protección en situaciones críticas.

En paralelo, se refuerza la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva de género, con el objetivo de reducir prácticas de revictimización dentro del sistema de justicia.

¿De dónde surge el nombre de la ley?

El nombre de la ley proviene del caso de Petrona, una mujer indígena de Chiapas que fue procesada tras privar de la vida a su agresor.

Su situación generó debate público luego de que se acreditara que actuó en defensa propia, tras vivir un contexto de violencia prolongada. El caso evidenció las limitaciones del sistema penal para interpretar adecuadamente este tipo de escenarios sin un enfoque diferenciado.

La aprobación de la “Ley Petrona” se inscribe en una tendencia más amplia en el país para reformar marcos legales en materia de legítima defensa con perspectiva de género, como ha ocurrido con otras iniciativas similares en distintas entidades.

⚖️💜 “Ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”.



La Sexagésima Novena Legislatura aprobó la #LeyPetrona, con enfoque de género.



Dip. Rosa Linda López Sánchez y el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca explican su impacto. pic.twitter.com/EYyfWzsyfI — Honorable Congreso del Estado de Chiapas (@congresoChis) April 30, 2026

Con esta modificación, Chiapas avanza hacia un modelo que busca reconocer las condiciones estructurales de violencia que enfrentan muchas mujeres, incorporando estos elementos en la valoración jurídica de los hechos y en la toma de decisiones judiciales.

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MSL