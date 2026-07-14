Cyclospora: ¿Cuáles son los síntomas y por qué causa diarreas explosivas?

La cyclospora ha estado afectando a miles de personas en Estados Unidos, por lo que incluso es el brote más alto que se ha registrado en Michigan, de acuerdo con las autoridades sanitarias del estado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) precisaron que se espera que el broote de ciclosporiasis provocada por el parásito cyclospora continúen incluso en agosto.

Aunque se tiene conocimiento de al menos mil 645 casos confirmados de ciclosporiasis en Estados Unidos, se estima que la cifra sea mayor, pues cuando las personas presentan síntomas leves estos casos no son reportados.

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Además de Michigan, el brote de ciclosporiasis también está activo en otros estados, y se sabe que los de Virgina Occidental y Kentucky tienen una relación; sin embargo, aún no se conoce cuál es la fuente de este brote.

Each year from May to August, CDC reports Cyclospora case counts. This year FDA, CDC and state partners are working to traceback separate outbreaks simultaneously occurring across the country.



One of the best steps you can take to stay healthy is to follow best practices in… — U.S. FDA (@US_FDA) July 12, 2026

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis y por qué causa diarreas explosivas?

La cyclospora cayetanesis es un parásito microscópico que infecta el intestino de las personas y provoca la enfermedad conocida como ciclosporiasis; esta se transmite al consumir agua contaminada con material fecal o alimentos que entraron en contacto con esta.

Esta bacteria regularmente se encuentra presente en alimentos crudos y frescos, por lo que se recomienda desinfectar y lavar adecuadamente todos los vegetales y frutas antes de cocinarlos o consumirlos.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos se han detectado brotes de ciclosporiasis relacionados con los siguientes alimentos:

Frambuesas

Alahaca

Cilantro

Guisantes

Lechuga mesclun

Cyclosporiasis is caused by the Cyclospora parasite.



🛡️ To stay safe, follow these simple steps:



- Wash your hands with soap and water



- Rinse produce thoroughly under running water



- Refrigerate cut, peeled, or cooked produce within two hours



📲 https://t.co/lz1Eyp4rcr pic.twitter.com/mhCAAnXQe6 — California Department of Public Health (@CAPublicHealth) July 14, 2026

Aunque la FDA señala que la cyclospora probablemente es resistente a los métodos de desinfección química que se usan habitualmente, también apunta que los restaurantes y comercios minoristas deben aplicar las prácticas básicas de seguridad alimentaria para evitar la propagación de esta bacteria.

El parásito de la cyclospora se adhiere al revestimiento intestinal y lo invade; los síntomas comienzan a aparecer una semana después de haber sido infectado, y los más comunes son los siguientes:

Diarrea acuosa

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres

Hinchazón

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Además de los mencionados anteriormente, la cyclospora también puede producir los siguientes síntomas:

Vomito

Dolor corporal

Dolor de cabeza

Fiebre baja

Otros síntomas parecidos a los de la gripe

#Cyclosporiasis, an infection of the intestine, cases rise; wash fruits, veggies, and hands. Avoid uncooked produce when traveling. Learn more: https://t.co/1k3hCPILsB pic.twitter.com/98Ra7myjAM — FairfaxCounty Health (@fairfaxhealth) July 14, 2026

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