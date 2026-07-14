El astronauta canadiense Jeremy Hansen renuncia tras misión a la Luna Artemis II

Jeremy Hansen fue uno de los cuatro astronautas seleccionados para cumplir con la misión Artemis II de la NASA que orbitó alrededor de la Luna, y el pasado 6 de junio anunció su retiro de las misiones espaciales.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Jeremy Hansen anunció que después de haber estado activo durante 32 años en el servicio militar, y tener una trayectoria de 17 años como astronauta, se retiraría.

El astronauta informó que después de haber formado parte de la misión Artemis II, dejaría su puesto de tiempo completo en la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, precisó que su salida no significa una despedida definitiva, pues continuará formando parte de la CSA pero ahora estará en la reserva, dedicada a “abrir la puerta a formas creativas y continuas de apoyar e impulsar el trabajo vital que se realiza en Canadá en el ámbito espacial”

Hansen apuntó que el futuro depende de la continuidad, innovación y exploración espacial, por lo que está decidido a continuar impulsando los avances tecnológicos y beneficios económicos que deja el sector espacial a Canadá.

Agradeció a las Fuerzas Armadas Canadienses, la CSA, la NASA, los socios internacionales y a sus familiares, y envió un mensaje a las personas canadienses: “Gracias por creer en lo que nuestro país puede lograr cuando nos proponemos metas ambiciosas”.

¿Quién es Jeremy Hansen?

Jeremy Hansen nació el 27 de enero de 1976 en la ciudad de Londres, ubicada en Ontario, Canadá; y además de ser un astrnauta reconocido, también formó parte de las Fuerzas Armadas Canadienses.

El astronaura habla inglés, francés y cuenta con conocimientos básicos de ruso; además, fue de piloto de caza CF -18 en el 410.º Escuadrón de Entrenamiento Operacional de Caza Táctico.

Hansen inició su formación desde muy temprana edad, pues se unió al Escuadrón 614 de Cadetes del Aire de la Real Fuerza Aérea Canadiense a los 12 años de edad.

Como parte de su formación académica cuenta con una licenciatura en Ciencias Espaciales, un máster en Física y una certificación en vuelo con una licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATPL).

Fue en 2009 cuando fue seleccionado por la CSA, y tan solo dos años después se graduó del programa de formación de candidatos a astronauta para comenzar a trabajar en el Centro de Control de Misiones como operador de cámara (capcom).

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