Artemis II: ¿Quién es Rise, el peluche que es la mascota de la misión?

SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion de la NASA saliendo del Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy de la NASA

Este lunes la tripulación a bordo de la nave espacial Orion realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna, este hecho marcará un hito en la historia ya que es la primera vez que este tipo de misión ocurre desde Apolo en 1972.

La observación de la Luna será aproximadamente a las 14:45 horas (hora del este de Estados Unidos), y este sobrevuelo tendrá una duración estimada de siete horas.

Durante este tiempo la nave espacial Orion estará lo más cerca de la Luna posible, con la finalidad de que la tripulación pueda hacer observaciones detalladas de las características geológicas de la superficie de la Luna, de acuerdo con la NASA.

Este sobrevuelo lunar será transmitido en vivo, y además de la combertura continua en el canal de YouTube de la NADA, puede ser observado en NASA+, Amazon Prime , Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku desde las 13:00 horas.

La tripulación de Artemis II posa con el indicador de gravedad cero llamado Rise ı Foto: NASA

Tripulación de Artemis II

En la misión Artemis II se encuentran tripulando el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión de la NASA Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA por sus siglas en inglés), y Rise, la mascota de la misión.

Rise es una mascota inspirada en la salida de la Tierra de la misión Apolo 8; y además de tener una imagen adorable, es un indicador de gravedad cero, es decir que es utilizado para acompañar a la tripulación y que estos puedan observar el momento en el que se encuentran en el espacio.

La tripulación de Artemis II posa con el indicador de gravedad cero llamado Rise ı Foto: NASA

Además de esto, Rise también contiene una tarjeta SD que tiene los nombres de millones de personas que volarán con la tripulación alrededor de la Luna, lo que hace a esta pequeña mascota de la misión Artemis II aún más especial.

El sobrevuelo de la tripulación tendrá un periodo de 40 minutos en el que la Luna bloqueará la señal de radio en la que se puede tener comunicación con los tripulantes de Artemis II con la Red del Espacio Profundo, y esto ocurrirá alrededor de las 18:40 horas.

La tripulación de la misión Artemis II podrá observar el eclipse solar desde el espacio, pues Orión, la Luna y el Sol se alinearan, lo que permitirá que los astronautas puedan ver cómo desaparece el Sol.

Transmisión en vivo del sobrevuelo lunar de Artemis II ı Foto: NASA

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