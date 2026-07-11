Sube a 4,333 número de muertos por terremotos en Venezuela

Escombros de los edificios dañados en La Guaira por los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio.

El número de muertos por el terremoto doble que azotó Venezuela el 24 de junio aumentó a cuatro mil 333, mientras que la cifra de heridos permaneció igual, en 16 mil 740, informó el presidente de la Asamblea Nacional del país, Jorge Rodríguez.

En un mensaje emitido a la televisión nacional y recuperado por la agencia Reuters, Rodríguez Gómez presentó las cifras actualizadas por el desastre natural que cumplió dos semanas este miércoles.

Escombros de los edificios dañados en La Guaira por los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio. ı Foto: Reuters

Así, de acuerdo con el líder del Parlamento venezolano, la cifra de muertos por el doble terremoto aumentó a cuatro mil 333, es decir, se registraron 215 fallecimientos más que el día anterior, cuando se contaron cuatro mil 118.

En tanto, la cifra de heridos permaneció igual que el día anterior, como también lo hizo la cifra de personas rescatadas, que se ubica en seis mil 462, y de personas sin vivienda, que se encuentra en 17 mil 907.

Escombros de los edificios dañados en La Guaira por los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio. ı Foto: Reuters

Finalmente, Jorge Rodríguez mencionó que 315 de los fallecidos no han sido identificados.

Venezuela iniciará entrega de viviendas a afectados la próxima semana

Por otro lado, Jorge Rodríguez informó que las autoridades venezolanas comenzarán la próxima semana la entrega de las primeras 200 viviendas a los damnificados.

Rodríguez Gómez no dio más detalles, pues aclaró que esto corresponde a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Una mujer y su padre observaron los escombros de su antiguo hogar, derrumbado por los terremotos. ı Foto: Reuters

Sin embargo, lo anterior representaría un primer paso para atender a las miles de familias damnificadas por los terremotos.

De acuerdo con los cálculos iniciales del Gobierno, recuperados por la agencia Reuters, se necesitan alrededor de 25 mil viviendas para atender a los afectados.

Escombros de los edificios dañados en La Guaira por los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio. ı Foto: Reuters

A propósito, ya se ubicaron unos 40 terrenos, equivalentes a unos 584 mil metros cuadrados, para construir nuevos hogares en Osma y Chuspa, en La Guaira.

En el mismo sentido, Jorge Rodríguez destacó en su mensaje de este sábado que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 se desplomaron por completo o han colapsado.

Siguen labores de rescate en Venezuela, tras los terremotos que provocaron muertes y devastación. ı Foto: Reuters

Finalmente, el líder del parlamento venezolano aseguró que se mantienen las labores de búsqueda de entre los escombros de los edificios caídos.

“Mientras haya vida hay esperanza, todavía tenemos uno o dos sitios que están dudosos, sitios activos de búsqueda de vida”, dijo Rodríguez Gómez, en la conclusión de su mensaje.

El presidente de la Asamblea Nacional descartó que cerca de 1.2 toneladas de escombros vayan a ser arrojados al mar.

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