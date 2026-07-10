Si Venezuela pide más apoyo, se dará, asegura Sheinbaum

Dos embarcaciones están a punto de llegar con más víveres

Previo a recibir al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, que acudió a Venezuela para brindar apoyo tras los dos terremotos que devastaron la capital de aquel país hace casi tres semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que hay disposición para mantener la ayuda que sea necesaria.

La mandataria federal comentó que, por ahora, ya concluyó la etapa de rescate de personas, aunque seguirá el rescate de cuerpos entre los escombros, por lo que el equipo que se envió volverá al país este viernes.

Afirmó que si su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, pide más ayuda y respecto a otras acciones, se le enviará.

“Estamos esperando porque, digamos, la primera etapa de rescate prácticamente ha concluido, aunque siguen buscando lamentablemente cuerpos. Pero esta primera etapa de emergencia ya concluyó, que era la primera misión del equipo que enviamos. Si la presidenta decide pedirnos más ayuda, más apoyo en otros temas, por supuesto", dijo Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.

Además, recordó que dos embarcaciones están a punto de llegar con más víveres que se recolectaron en diversos puntos de México.

“Van dos barcos en camino. Deben estar por llegar, no sé, en algunos días. Esos barcos llevan alimentos que fueron parte de donaciones que hizo la ciudadanía, la población en distintos lugares, a distintos gobiernos estatales y a la propia embajada de Venezuela en México. Y también llevan plantas de emergencia”, comentó.

Sobre las plantas de electricidad que se enviarán, comentó que cuentan con mayor potencia, pero por su peso no era posible llevarlas en avión.

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FGR