Llama Claudia a que EU impida tráfico de armas a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “la seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”, por lo que demandó a Estados Unidos reforzar las acciones para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México, al señalar que 75 por ciento de las aseguradas o entregadas en el país provienen de territorio estadounidense.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, y desde el atrio de la Basílica de Guadalupe, la mandataria destacó que el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha permitido retirar de circulación más de 11 mil en un año y medio y que, junto con las más de 28 mil aseguradas por las instituciones de seguridad, casi 40 mil han sido extraídas de las calles durante la presente administración.

DE IZQ. A DER.: Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez. ı Foto: David Patricio|La Razón

El Dato: La jefa de Gobierno de la CDMX destacó que, a nivel nacional, los homicidios se han reducido casi 50%, cifra que atribuyó al trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad.

“La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de Estados Unidos, y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, afirmó.

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Sheinbaum Pardo añadió que, así como México trabaja para impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ese país también debe actuar para detener el flujo desde el norte.

”La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”, enfatizó.

Además, la jefa del Ejecutivo federal explicó que el programa de desarme forma parte de la estrategia de atención a las causas de la violencia y permite entregar armamento de forma voluntaria y anónima en atrios de iglesias, a cambio de un incentivo económico.

DESMONTE de armas por elementos de la Defensa en la Basílica de Guadalupe. ı Foto: David Patricio|La Razón

“Cada arma destruida representa una vida que puede salvarse; cada arma entregada significa una oportunidad más para la construcción de la paz”, expresó.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 6 de julio de 2026, el programa permitió recibir 11 mil 679 armas de fuego en todo el país, seis mil 404 fueron cortas, tres mil 419 largas y mil 856 granadas; además de 700 mil cartuchos.

“Creemos firmemente que, si una sola vida se salva con este programa, vale la pena todo este esfuerzo. Nuestro México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz”, afirmó.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que las más de 11 mil entregadas mediante los programas de canje, sumadas a las más de 28 mil aseguradas por las instituciones del Gabinete de Seguridad, representan casi 40 mil retiradas de las calles.

“La esencia de estos programas es mantener las armas alejadas de los jóvenes, porque es lo más valioso que tenemos que cuidar”, afirmó.

Exhibición de una pistola destruida con las debidas precauciones de seguridad. ı Foto: David Patricio|La Razón

Agregó que la atención a las causas y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas “han permitido que todos los proyectos, planes, políticas y estrategias implementados para retirar las armas ilícitas estén dando resultados significativos en favor de la paz y la seguridad”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que el año pasado el Gobierno de México lanzó la convocatoria Desarmar, intervenir, reconstruir para transformar las armas en obras artísticas, en la cual participaron artistas de 20 estados del país y resultaron tres obras ganadoras que hoy se encuentran en proceso. Informó que éstas serán instaladas en Morelos, Michoacán y Estado de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que, en coordinación con la Federación, se han recibido mil 800 armas y 191 granadas y cartuchos en más de 100 atrios de iglesias, y se intercambiaron 700 juguetes bélicos por educativos y didácticos.

Anunció que el programa incorporará el canje por libros y afirmó que “cada vida que salva este programa vale más que cualquier arma”. Sostuvo que México registra una reducción de 50 por ciento en homicidios a nivel nacional y que la CDMX tuvo en junio el menor número de homicidios en 15 años, resultados que atribuyó a la estrategia de seguridad.