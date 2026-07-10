Venezuela reconoce a rescatistas mexicanos

El gobierno de Venezuela entregó a México tres ejemplares belga malinois después del despliegue del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, enviado por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional tras los sismos del 24 de junio en ese país. Una perrita, llamada Laika, quedó en donación y dos canes más viajarán al país para recibir adiestramiento especializado junto con sus manejadores.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, encabezó la ceremonia en Caracas, acompañada por el embajador de México en ese país, y entregó los ejemplares al general brigadier del Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, comandante del agrupamiento mexicano.

El gesto reconoce la labor del personal militar mexicano que participó en las tareas de auxilio tras la emergencia. De acuerdo con el comunicado, la donación representa una muestra de agradecimiento a la solidaridad y al esfuerzo de las mujeres y hombres que integraron la misión humanitaria.

A la entrega se sumó la petición de la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela al Ejército Mexicano para capacitar a dos especialistas de ese país en rescate con perros, quienes viajarán con los canes Sol de las Jotas y Sara de las Jotas para recibir entrenamiento en búsqueda, localización y auxilio de personas atrapadas en estructuras colapsadas. Protección Civil venezolana enviará a los manejadores el 9 de julio de 2026 junto con los canes Sol y Sara. Ambos ejemplares viajarán con el Agrupamiento “Yumare” durante su retorno a México, donde permanecerán varios meses como parte del proceso de entrenamiento.

Sol y Sara recibirán instrucción de agosto a diciembre de 2026 en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. La formación busca reforzar las capacidades de los binomios para intervenir en escenarios de desastre, una especialidad en la que el Ejército Mexicano acumula experiencia dentro y fuera del país.

México y Venezuela colocaron la cooperación en materia de rescate como eje del acto, vinculado al intercambio técnico y a las operaciones humanitarias realizadas por personal mexicano.