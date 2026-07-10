Sheinbaum: FGR decidirá si denuncia intervención del FBI por captura de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para presentar una denuncia penal por la presunta participación del FBI en territorio mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia que determine si procede o no una denuncia penal por la presunta intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en territorio mexicano para extraer al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada y a Joaquín Guzmán López en 2024 y formalizar su captura ante el gobierno de Estados Unidos.

Por quinto día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las contradicciones en torno a las versiones que apuntan a una posible participación de la agencia estadounidense en el traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán hacia territorio estadounidense.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, detenidos en 2024. ı Foto: Especial

La mandataria sostuvo que la donación de la aeronave en la que ambos presuntamente fueron trasladados, realizada por el FBI a un museo, constituye un indicio de que existió participación de la agencia, aunque subrayó que será la FGR la que determine si existen elementos para emprender acciones legales.

“Una versión que dice que de casualidad llegaron estos dos delincuentes a la frontera con Estados Unidos. Y otra versión del propio FBI, que pone la avioneta en la que llegaron en una feria, como si fuera su operación”, dijo la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

“Entonces, al decir ‘fue mi operación’, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad. Entonces, al menos hay una contradicción. Ya la Fiscalía determina si eso lleva algún asunto de denuncia penal o no. Nosotros no nos metemos en eso”, declaró.

Respecto a las dudas sobre la entrega del piloto que conducía la aeronave utilizada para sacar a los presuntos criminales del país, Sheinbaum recordó que esa decisión correspondió al Consejo de Seguridad Nacional y pidió esperar al informe que el Gabinete de Seguridad presentará el próximo martes.

FGR determinará si presentar denuncia penal. ı Foto: Especial

Rechaza injerencia y alianzas, no contribuyen a resolver problemas, asegura

Asimismo, Claudia Sheinbaum enfatizó que su administración no brinda ni brindará protección a personas vinculadas con actividades delictivas y rechazó establecer alianzas con organizaciones criminales, como, aseguró, ocurrió por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La presidenta afirmó que este tipo de acuerdos no resuelven el problema de la inseguridad y, por el contrario, provocan conflictos entre grupos delictivos, como ocurrió en Sinaloa tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada.

Ismael “El Mayo” Zambada en un boceto judicial en un tribunal federal del distrito de Brooklyn, Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. ı Foto: AP

“Desde nuestro punto de vista la injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados, nunca. Al contrario, genera más violencia. Ya se probó en el periodo de Calderón, por lo menos, y en este caso en Sinaloa se prueba”, sostuvo.

Añadió que el Estado mexicano debe actuar conforme a la ley y dentro del Estado de derecho, sin pactar con organizaciones criminales.

Finalmente, Claudia Sheinbaum aclaró que el reclamo de su gobierno no busca la liberación de los narcotraficantes involucrados, sino cuestionar una eventual intervención extranjera en territorio nacional.

Reiteró que ‘El Mayo’ Zambada, Joaquín Guzmán López y cualquier persona vinculada con actividades criminales deben enfrentar la justicia cuando existan pruebas suficientes para ello.

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