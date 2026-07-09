Enfrentan a 4T y la oposición el caso de El Mayo

Diputados y senadores de la 4T y de la oposición chocaron una vez más por el caso de la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada por parte de Estados Unidos, luego de que los primeros consideraron que no puede permitirse una intervención extranjera al margen de la ley ni una vulneración de la soberanía nacional, mientras que el PAN consideró que lo que realmente le preocupa al Gobierno es lo que pueda decir el capo.

Higinio Martínez, senador de Morena, sostuvo que México no puede aceptar la intervención de autoridades extranjeras fuera de los mecanismos legales establecidos: “No puede haber una injerencia de un gobierno extranjero en nuestro país sin autorización y sin que esté dentro del marco de la ley. La probable participación del FBI en los hechos de Sinaloa puede ser una injerencia externa”.

El dato: El capo, de 76 años, quien padece diabetes y gota, pidió ser encarcelado en una prisión con servicio médico.

Arturo Ávila, diputado federal de Morena, aseguró que cualquier actuación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano debe apegarse a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y a los tratados de extradición: “No permitimos que puedan venir sin un debido proceso por ningún mexicano. Así fuera Ricardo Anaya o el propio Alito Moreno, tiene que haber un proceso acorde al tratado de extradición, a la Ley de Seguridad Nacional o a las facultades constitucionales”.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, calificó como un “secuestro” la captura y traslado de El Mayo Zambada. También lamentó que, a su juicio, existan mexicanos que colaboren con ese tipo de acciones por intereses políticos. Además, acusó a EU de actuar al margen del derecho internacional y advirtió que ese tipo de operaciones representan un riesgo para la soberanía nacional.

“Hoy vienen a México, van por El Mayo; mañana se llevan a un presidente. Hacen lo que quieren porque ya no hay derecho internacional vigente”, afirmó.

Oficialismo exige explicación ı Foto: Especial

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, consideró que las explicaciones ofrecidas por el gobierno estadounidense presentan contradicciones y respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum de exigir una aclaración. Añadió que las declaraciones del entonces embajador estadounidense, Ken Salazar, constituyen prácticamente “una confesión de parte” y cuestionó el trato diferenciado que, dijo, recibieron los involucrados durante la operación, al señalar que se desconocen las condiciones bajo las cuales fueron trasladados y las razones de ese trato distinto.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, dijo que la verdadera preocupación de Morena no es la presunta participación de agencias estadounidenses en la captura de El Mayo, sino la información que el capo pueda revelar sobre supuestos vínculos con políticos de ese partido y el financiamiento de campañas.

“No les preocupa que el FBI haya intervenido en su detención; más bien les enfurece lo que El Mayo Zambada puede decir de sus vínculos y sus relaciones con los morenistas a los que ha estado financiando y de los que estuvo recibiendo protección”, afirmó.

El panista consideró que, una vez que el capo sea declarado culpable en Estados Unidos podría aportar información sobre presuntos apoyos del crimen organizado a actores políticos “a los que él y su organización criminal le dio dinero para las campañas, a los que estuvo apoyando y de los que recibió protección”.