Diplomático niega haber mentido al Gobierno

El exembajador de EU, en imagen de archivo del 5 de enero de 2025.

KEN SALAZAR, exembajador de Estados Unidos en México, respondió a los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y reiteró que las autoridades estadounidenses no participaron en el vuelo que trasladó al líder del Cártel de Sinaloa a la Unión Americana.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el exdiplomático afirmó que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al Gobierno de México sobre las detenciones del capo, así como de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, los días 25 y 26 de julio de 2024.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el Gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el Gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán.

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“Nos comunicamos con el Gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, the truth is the truth”, escribió.

Con esta declaración, Salazar mantuvo la postura que expresó durante su gestión diplomática y que recientemente reiteró en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, en la que aseguró: “No hubo participación de autoridades de EU en el vuelo. La detención ocurrió cuando el avión llegó a territorio estadounidense”.

También rechazó que hubiera sugerido que Andrés Manuel López Obrador temía las posibles revelaciones de Zambada tras su captura, y dijo que durante el tiempo que fue embajador nunca tuvo información que acreditara vínculos entre el exmandatario y organizaciones criminales.