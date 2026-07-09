Acusaciones contra AMLO, sin base: CSP

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay bases para sostener las acusaciones con las que se ha insistido en vincular a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con el crimen organizado, como preliminarmente lo afirmó Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.

Por tercer día consecutivo, la mandataria habló de las acusaciones contenidas en el libro del diplomático, quien afirmó que uno de los temores del tabasqueño es lo que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada pueda declarar ante las autoridades de dicho país.

Sheinbaum insistió en que la entrega que hizo el FBI del avión en que el capo fue extraído de México en 2024, es prueba de que Salazar mintió al Gobierno, porque en su momento dijo que ninguna agencia de EU participó.

“Todavía ahora está todos los días en esta campaña sucia, campaña negra, campaña pagada, con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno y al gobierno del presidente López Obrador, pero no tiene absolutamente ninguna base; al contrario, los resultados que tenemos en seguridad pues son enormes”, dijo Sheinbaum.