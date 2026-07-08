FGR reprocha a Ken Salazar por ‘mentir’ en caso de ‘El Mayo’ Zambada: ‘violentó la diplomacia internacional’

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de haber vulnerado el derecho internacional al “mentir” sobre la presunta participación de agencias estadounidenses en la captura del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, explicó que Salazar violentó el principio de “buena fe”, al que describió como la “columna vertebral” del derecho internacional.

“Lo que se le reprocha al embajador [Ken] Salazar es que se condujo con falsedad y, en virtud de lo anterior, violentó, contravino y atacó el marco regulatorio de la diplomacia internacional ”, expuso.

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