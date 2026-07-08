Dentro de cuatro años se podrá renovar TMEC, confía Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo confiada en que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) sí se extenderá dentro de cuatro o cinco años, lo cual coincidirá con un periodo en el que Donald Trump ya no sea el presidente de la unión americana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal reafirmó que su gobierno sí está de acuerdo con que el tratado se extienda por 16 años más, marco en el cual comentó que esta extensión puede abordarse en cualquier otro momento de los diez años que, por ahora, se mantendrá vigente.

“Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años, dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de 4 o 5 años, porque la integración económica es enorme”, sostuvo.

🇲🇽🇺🇸 Claudia Sheinbaum descartó que la revisión anual del T-MEC sea un castigo para México por los índices delictivos.



La presidenta aseguró que se trata de una decisión del presidente Donald Trump para México y Canadá, relacionada con una visión proteccionista de la economía… pic.twitter.com/MflFZVNY9H — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 8, 2026

También reiteró su explicación en cuanto a que la negativa del gobierno estadounidense no fue respecto a México por sí solo, sino que es parte del plan proteccionista que trazó Donald Trump para la economía de su país.

“Dan distintos argumentos como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. No, es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía. Por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo”, dijo.

Sheinbaum Pardo también aseguró que hay expectativas positivas para el país y descartó que haya condiciones de incertidumbre para las inversiones.

“(El TMEC) puede cambiarse a los próximos 6 años, no necesariamente es algo definido fijo. En todo caso sería la revisión del cumplimiento de lo que acordamos este año. Entonces, no hay incertidumbre”, dijo.

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LMCT