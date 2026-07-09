México presentará denuncia penal tras muerte de migrante mexicano

Como escalada de la reacción ante la muerte reciente de un connacional en Estados Unidos, el Gobierno de México presentará denuncias penales en contra de quienes resulten responsables de la muerte de los 17 mexicanos que han perdido la vida durante la detención o las redadas que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, dijo que se pasará de las acciones diplomáticas a unas de mayor contundencia: denuncias y también el inicio de acciones civiles con las empresas a cargo de los centros de detención para que cesen con las acciones y condiciones que vulneran los derechos humanos de las personas detenidas.

“Vamos a pasar del ámbito diplomático y para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos solicitando que se investigue en el ámbito penal que es lo que está ocurriendo”, declaró esta mañana en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que la muerte de Lorenzo Salgado, a quien agentes del ICE le arrebataron la vida a tiros en un intento por detenerlo en Texas, resulta “dolorosa” y ahora la exigencia es que se investigue “con absoluta seriedad”, tal y como lo ha pedido su familia.

En un balance del operativo antimigratorio que emprendió el gobierno de Donald Trump, comentó que a la fecha van 58 personas de diversas nacionalidades que han muerto en medio de estas detenciones, de las cuales 17 son originarias de México. De éstas, 14 murieron dentro de los centros de detención y las otras tres, durante las redadas.

Ante este escenario, el Gobierno de México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal para exigir el esclarecimiento de los hechos, ante lo que el gobierno norteamericano ha respondido que ya se realizan las indagatorias.

Además de las denuncias penales y acciones ante las empresas a cargo de los centros de detención, comentó que se actuará junto a organizaciones civiles para pedir ante la CIDH la protección de los mexicanos detenidos, a fin de que se les consigan medidas cautelares.

En una cuarta acción, se recurrirá al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, para que se protejan los derechos de los mexicanos.

Sostuvo que se mantendrá la comunicación con el Departamento de Estado y el de Seguridad Interior y otras autoridades, incluyendo el Congreso, como parte de lo cual ya se acercó al embajador de México, Roberto Lazzeri, para que se soliciten las reuniones de inmediato.

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