Un mexicano muerto al mes en promedio en gobierno de Trump

Decenas de perdonas participaron ayer en una vigilia en Houston, Texas, para exigir justicia por Lorenzo Salgado (en el recuadro, en imagen de archivo).

El homicidio del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) elevó a 17 el número de migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia o durante un operativo de esa agencia, desde el 20 de enero de 2025.

Significa que a casi dos años del segundo mandato de Donald Trump ha muerto un mexicano por cada mes transcurrido de esa administración, según datos oficiales. De ese total, al menos seis ocurrieron por disparos de agentes de inmigración.

El Dato: La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ofreció 5 mil dólares por información y videos de testigos que hayan documentado la muerte de Lorenzo Salgado.

La muerte de Salgado Araujo ocurrió alrededor de las 06:50 horas del martes en Magnolia Park, uno de los barrios con mayor tradición mexicana en Houston.

De acuerdo con la versión del ICE, agentes realizaban una “operación de control dirigida” para detener al hombre, identificado como inmigrante indocumentado, cuando el ciudadano mexicano intentó escapar, desobedeció instrucciones verbales y embistió un vehículo oficial con su camioneta, lo que derivó en que un agente abriera fuego. El hombre de 52 años fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente fue declarado muerto.

Los argumentos externados por las autoridades ha sido puestos en duda por organizaciones civiles, vecinos y familiares, quienes exigen que toda la evidencia sea presentada públicamente.

En tanto, los deudos de Lorenzo insisten en hablar de quién era la persona a la que le arrebataron la vida en el operativo, antes de que se convierta en una cifra más de la estadística de mexicanos muertos a manos del ICE.

“Era un hombre que daba trabajo. Mi papá era un hombre honesto, humilde, trabajador. Mucha gente llegaba a nuestra casa buscando una oportunidad y él se las daba. Les enseñó a muchas personas a trabajar en la construcción de casas para familias de Houston”, relató Ronaldo, hijo de Lorenzo, a La Razón.

El joven no recuerda riquezas ni lujos. Sus memorias están centradas en la convivencia familiar, los agradecimientos que su padre hacía a su esposa después de cada comida; las conversaciones sobre la importancia de estudiar. Evocó la felicidad que sentía por el papel de la Selección Mexicana en el Mundial, pues aunque vivió casi tres décadas en Texas, nunca dejó de sentirse mexicano.

“Siempre decía que la educación nos iba a sacar adelante. Si un mexicano necesitaba ayuda, ahí estaba mi papá”, recuerda Ronaldo.

“PEQUEÑO MÉXICO”. El asesinato de Lorenzo ocurrió en uno de los símbolos históricos de la migración mexicana en EU: Magnolia Park comenzó a poblarse de familias mexicanas durante las décadas de 1910 y 1920, cuando miles huyeron de la Revolución Mexicana y encontraron empleo en los ferrocarriles, las industrias textiles y la construcción del Canal de Navegación de Houston.

Con el paso de los años, el barrio fue conocido como “Little México”, convirtiéndose en el asentamiento mexicano más importante de la ciudad y en uno de los principales centros culturales de la comunidad mexicoestadounidense.

Según la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), Lorenzo y su esposa eran residentes de gran arraigo en EU, al ser propietarios de una vivienda desde hace cerca de 27 años, él incluso contaba con licencia de conducir del estado de Texas desde 1993.

Un video grabado por un vecino encarna la escena que terminó con la vida de Lorenzo y con la seguridad de los suyos. Las imágenes muestran a dos agentes arrodillados junto al cuerpo de un hombre tendido sobre el pavimento, mientras otras dos personas permanecen esposadas al otro lado de una camioneta blanca.

Para la familia del mexicano, ese video, cuya imagen no pueden apartar de su mente, es una prueba que debe formar parte de una investigación independiente. La mañana de ayer, una veintena de vecinos acudieron al sitio donde murió Salgado Araujo, para colocar arreglos florales. Después llegaron los reclamos.

Varias personas señalaron que el endurecimiento de la política migratoria durante la administración de Donald Trump ha incrementado el temor entre las familias migrantes.

Para Lulac, la muerte de Lorenzo Salgado no puede analizarse como un hecho aislado. Ramón Palomares, presidente de la organización, dijo a La Razón que existen antecedentes en los que el ICE ha justificado tiroteos bajo el argumento de que las víctimas intentaron embestir a los agentes.

“No se trata de un hecho aislado. Hemos observado un patrón de participación del ICE en tiroteos y uso excesivo de la fuerza. En cada ocasión, una familia queda sin respuestas y una comunidad vive con miedo”, sostuvo.

México endurece medidas jurídicas

Por Yulia Bonilla

Al registrarse la muerte de otro migrante mexicano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se emprenderán medidas jurídicas más duras.

El martes, Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por parte de un agente migratorio mientras se realizaba un operativo en Houston. El personal del ICE justificó el crimen, al asegurar que el mexicano intentó evadir la orden para que se detuviera mientras conducía un vehículo e incluso intentó atropellar a uno de los elementos, quien disparó bajo argumento de “defensa propia”.

Al respecto, la mandataria federal comentó que ya no se recurrirá sólo a las notas diplomáticas como las que se enviaron ante otras muertes de mexicanos migrantes detenidos, ni tampoco al proceso que se planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mencionó que ante las acciones emprendidas con anterioridad, la administración estadounidense sólo ha respondido; sin embargo, las muertes siguen ocurriendo: “Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la CIDH, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas”.

En ese contexto, expresó su condena contra el uso de la fuerza y esos niveles de violencia: “Nos contestan, pero, de todas maneras, hay otra lamentable muerte de un connacional en EU por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces, no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces, sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes”.