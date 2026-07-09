‘Ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley’: Sheinbaum por caso de Víctor Rodríguez

La Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió tras lo ocurrido con el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, y en la Mañanera de este 9 de julio, la mandataria aseguró que ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley.

“En un caso, pues todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En ese caso, como en todos, eso es muy importante, ni la amistad, ni los cargos están por encima de la ley.

“Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre. Y eso qué procede debe determinarlo la fiscalía de Morelos, que es donde se presentó la denuncia”, afirmó en Palacio Nacional.

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En días pasados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), ejecutó una orden de aprehensión contra el exfuncionario público del Gobierno federal, investigado por su probable participación en hechos constitutivos de violencia familiar cometidos en agravio de su pareja.

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