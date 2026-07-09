Sheinbaum exige a EU frenar tráfico de armas; destaca retiro de casi 40 mil en actual administración | VIDEO

Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Estados Unidos a asumir su responsabilidad para detener el tráfico ilegal de armas hacia México y aseguró que tres de cada cuatro armas aseguradas en el país provienen de territorio estadounidense.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la mandataria sostuvo que, así como México trabaja para evitar el paso de drogas hacia Estados Unidos, también exige acciones para impedir el ingreso de armamento.

“El 75 por ciento de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, por lo que así como luchamos para que no lleguen drogas a ese país, también llamamos a detener el tráfico ilegal de armas”, afirmó.

En el evento, realizado en la Basílica de Guadalupe, Sheinbaum Pardo destacó los resultados del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual la ciudadanía entrega voluntariamente armas de fuego a cambio de una compensación económica, sin que se investigue su procedencia.

La Presidenta informó que en un año y medio se han recibido más de 11 mil armas y llamó a las familias a participar para prevenir hechos de violencia.

“Si en su hogar hay un arma, entréguenla, no esperen a una tragedia; recuerden que nunca debió haber estado allí”, expresó.

Añadió que “cada arma destruida representa una vida que puede salvarse, cada arma entregada significa una oportunidad más para la construcción de la paz”.

También hizo un llamado a fortalecer la convivencia familiar como parte de la estrategia para prevenir la violencia.

“Ninguna política pública puede sustituir el amor, el cuidado y la presencia de la familia”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024 al 6 de julio de 2026 el programa permitió la entrega voluntaria de 11 mil 679 armas de fuego en todo el país.

“Creemos firmemente que si una sola vida se salva con este programa, vale la pena todo este esfuerzo”, afirmó.

▶️ #VIDEO | La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que 75 % de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, por lo que hizo un llamado a la administración norteamericana a detener el tráfico ilegal de armas.



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