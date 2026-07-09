Manifestantes prenden fuego en puerta de Gobernación | VIDEO

La protesta se registró el mediodía de este jueves.

Manifestantes prendieron fuego a una de las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando miembros de la comunidad trans vandalizaron las instalaciones porque les cancelaron una mesa de diálogo.

Los manifestantes llevaban más de dos semanas en plantón, con la finalidad de tener un encuentro con las autoridades, pero al no tener respuesta prendieron fuego al portón.

La reunión que prevista era con autoridades de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y representantes del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la protesta, las manifestantes expresaron su inconformidad frente al edificio de la dependencia federal y realizaron diversas acciones para visibilizar su reclamo. Entre ellas, arrojaron basura hacia el acceso del inmueble y quemaron algunas prendas de ropa.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde se observó la presencia de elementos de seguridad que resguardaban las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la comunidad trans prendieron fuego a una de las entradas de la Secretaría de Gobernación, en protesta por la cancelación de una mesa de diálogo. #Paralelo23 con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/U9UU5McchA — N+ FORO (@nmasforo) July 9, 2026

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