Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy dialogan con colectivos de búsqueda en Tabasco.

Familias y 56 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del sur-sureste de México sostuvieron un diálogo crucial con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR). El encuentro, en Villahermosa, Tabasco, buscó compartir avances y fortalecer acciones por la verdad, justicia y no repetición, subrayando el compromiso con víctimas y sus seres queridos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó la importancia de estos espacios: “Porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia, que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad”.

Reunión se realizó en el Centro de Convenciones Tabasco 2000

El Centro de Convenciones Tabasco 2000 fue sede de este diálogo, parte de una serie de mesas regionales que el Gobierno de México ha impulsado con colectivos a nivel nacional. Participaron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y el gobernador de Tabasco, Javier MayRodríguez, escuchando directamente demandas y propuestas.

TE RECOMENDAMOS: Desaparición de personas FGR y Segob buscan acabar con el rezago forense en el sureste con mesas de diálogo

Representantes de instituciones federales y estatales, junto con madres y padres, acudieron desde Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco . Esta amplia convocatoria demuestra la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta coordinada entre diversas entidades, donde la crisis de personas desaparecidas es apremiante.

Un paso significativo en la región fue la instalación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Tabasco el pasado 26 de junio. Esta iniciativa busca fortalecer la coordinación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones civiles, optimizando recursos y esfuerzos para la localización de personas y la atención a sus familias.

En la mesa de diálogo también estuvieron presentes Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, así como delegados de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Su participación asegura una visión integral y la aplicación de protocolos especializados.

Un frente común entre autoridades y activistas busca agilizar la localización de ciudadanos en las entidades del sur de la república. ı Foto: Especial.

El encuentro contó además con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPAMéxico). La inclusión de organismos internacionales subraya la relevancia de la cooperación global y el seguimiento de estándares en la búsqueda y atención a víctimas de desaparición en México. Estos diálogos regionales son fundamentales para construir confianza y avanzar hacia soluciones duraderas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR