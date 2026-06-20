Segob y CNDH afianzan trabajo institucional

Rosa Icela Rodríguez (c.), secretaria de Gobernación, en la Sesión de la Mesa de Coordinación de la Federación, ayer.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, encabezaron este viernes la Sexta Sesión de la Mesa de Coordinación de la Federación para dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por el organismo defensor.

El encuentro reunió a dependencias federales, organismos autónomos y autoridades encargadas de atención a víctimas, migración, reinserción social, educación y protección de la infancia, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la respuesta del Estado ante casos de violaciones a derechos humanos.

El Tip: En la sesión también estuvieron presentes representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Rodríguez señaló que estas mesas han permitido construir una ruta de trabajo común mediante reuniones técnicas en sectores estratégicos como salud, medio ambiente, energía y atención a grupos prioritarios. Afirmó que la colaboración entre instituciones ha facilitado procesos de reparación integral, actos de reconocimiento, incorporación educativa, atención a personas desplazadas y acciones preventivas con enfoque de derechos humanos.

“En el Gobierno de México existe la convicción de que gobernar significa construir bienestar, acercar las instituciones a las personas y fortalecer la acción pública con sentido social, territorial y profundamente humanista”, expresó la funcionaria.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, la titular de Gobernación llamó a continuar impulsando acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes y construir entornos de paz.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, destacó que la Mesa de la Federación se ha consolidado, a poco más de un año de su instalación, como un mecanismo permanente para coordinar instituciones y fortalecer tanto el seguimiento de recomendaciones como las acciones preventivas.

La presidenta de la CNDH sostuvo que el trabajo conjunto ha prevenido nuevas violaciones a derechos humanos.