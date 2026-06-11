Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, indagará si hubo acarreo en marcha del Halconazo

La Secretaría de Gobernación realiza una investigación para saber si hubo acarreo de personas a la marcha de conmemoración del Halconazo, realizada este miércoles al sur de la capital, y en la que se concentraron colectivos de familias buscadoras de personas desaparecidas en México.

Al rendir un informe de las movilizaciones que se registraron este jueves, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Roríguez, comentó que se supo que los grupos provenientes de Jalisco contaron con apoyo para su traslado a la Ciudad de México.

Comentó que se la indagatoria buscará saber si hubo alguna injerencia ajena a la causa detrás de este traslado.

“También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”, comentó.

Reportó que la primera marcha que avanzó del Casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos se realizó de manera pacífica y expresó, a nombre de la dependencia y el Gobierno, un mensaje de solidaridad con las familias de personas desaparecidas.

Aseguró que todas las instancias correspondientes se encuentran en labores para localizar a aquellas personas de las que se conoce su paradero.

“Respecto de esta manifestación expresar en primer lugar nuestro respeto, solidaridad al las madres y familias buscadoras comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas. Las buscadoras y los colectivos han sido atendidos de manera permanente y lo seguiremos haciendo con todo nuestro esfuerzo. También es importante señalar que contamos”, dijo.

La secretaria secundó que la justa mundialista se desarrollará en orden y los accesos se encuentran garantizados.

“A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de fútbol, les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas. Nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades. México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración”, dijo.

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FGR