Marcha a 55 años del Halconazo HOY 10 de junio; sigue el minuto a minuto

Integrantes del Comité 68 participaron en la marcha por el 55 aniversario de la "Matanza de Corpus Christi" conocida como "El Halconazo".

Hoy, 10 de junio de 2026, se lleva a cabo una marcha en la Ciudad de México para conmemorar el 55 aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus, conocida como el “Halconazo”. La movilización reúne a estudiantes, organizaciones sociales y colectivos que exigen memoria y justicia por los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.

17:24 hrs

Manifestantes llegan a circuito interior en donde colocaron un templete, para dar un discurso, asimismo, se espera que algunos de ellos lleguen al centro histórico.

17:12 hrs

Manifestantes continúan avanzando manifestantes sobre avenida Juárez, a la altura de la Alameda centran en la CDMX.

17:05 Inicio de mitin

Da inicio el mitin conmemorativo, comenzó con la lectura de pronunciamientos de distintos colectivos y organizaciones sociales. Posteriormente, los asistentes realizaron un pase de lista en memoria de los estudiantes asesinados durante los hechos del 10 de junio de 1971.

▶ #Video | Inicia el mitin con un pronunciamiento de diferentes causas sociales, seguido de un pase de lista por los estudiantes asesinados en 1971.



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16:50

La marcha por el 55 aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus, conocida como el Halconazo, avanza la tarde de este miércoles sobre avenida Ribera de San Cosme, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, los contingentes se encuentran a pocos metros del Foro Cosmos, donde se tiene previsto realizar un mitin como parte de las actividades conmemorativas. La movilización mantiene afectaciones viales en la zona.

16:42 Avanza la movilización

Así avanza la marcha sobre la calzada México-Tacuba rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México, encabezada por miembros del Comité 68 y familiares de los fallecidos en este percance

#VIDEO | Así avanza la marcha con motivo de los 55 años de la masacre de Corpus también conocida cómo "Halconazo", encabezada por miembros del Comité 68 y familiares de los fallecidos en este percance.



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16:11 hrs. Inicio de la Marcha a 55 años del Halconazo

Inicia la marcha en conmemoración a los 55 años, desde la matanza de Corpus Cristi, conocida como el Halconazo. Contingentes de estudiantes y otras causas sociales, marchan detrás del comité del 68 y sobrevivientes de ese episodio.

#VIDEO | Inicia la marcha en conmemoración a los 55 años, desde la matanza de Corpus Cristi, conocida como el Halconazo. Contingentes de estudiantes y otras causas sociales, marchan detrás del comité del 68 y sobrevivientes de ese episodio.



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Asimismo, edificios sobre Paseo de la Reforma instalan placas de madera para proteger sus instalaciones, ante la marcha de conmemoración del Halconazo

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La marcha es convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas bajo la consigna “¡Ni Perdón, Ni Olvido!”, con el objetivo de exigir verdad, justicia y memoria para las víctimas de uno de los episodios más violentos de la historia contemporánea del país.

Los contingentes comenzaron a concentrarse desde la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la estación Normal del Metro, desde donde avanzan hacia el Centro Histórico, provocando afectaciones viales en algunas de las principales avenidas de la capital.

En esta cobertura te compartimos el minuto a minuto de la movilización, así como las calles que presentan cierres y las alternativas viales para los automovilistas.

El Halconazo de 1971 ı Foto: Archivo General de la Nación

¿Qué calles presentan afectaciones por la marcha del Halconazo?

Las principales vialidades afectadas por el paso de los contingentes son:

Calzada México-Tacuba.

Ribera de San Cosme.

Avenida México-Tenochtitlan.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del Centro Histórico.

Debido a que la movilización continúa avanzando, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes de tránsito y considerar rutas alternas.

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MSL