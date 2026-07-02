¿De qué acusan a Gilda Susana Lozoya Austin? Estos son los cargos que enfrenta la hermana de Emilio Lozoya

La detención de Gilda Susana Lozoya Austin volvió a colocar en el centro de la atención pública el caso Agronitrogenados, una de las investigaciones de corrupción más relevantes relacionadas con la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la hermana del exdirector de Pemex fue detenida para cumplimentar una orden de aprehensión por delitos relacionados con presuntas operaciones financieras ilícitas. Tras su captura, fue puesta a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica.

La investigación forma parte de las indagatorias que la FGR mantiene por la presunta red de lavado de dinero y desvío de recursos vinculada a la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que desde hace años es investigada por las autoridades mexicanas.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/0O3QZt8mD9 — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Gilda Susana Lozoya Austin?

De acuerdo con la Fiscalía, Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta dos acusaciones principales:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita , delito conocido como lavado de dinero.

Asociación delictuosa, por su presunta participación en una estructura utilizada para ocultar el origen de recursos investigados.

La FGR sostiene que la hermana de Emilio Lozoya habría intervenido en un esquema financiero mediante empresas constituidas en el extranjero para mover recursos presuntamente relacionados con actos de corrupción.

Según la carpeta de investigación, Gilda Susana Lozoya habría figurado como beneficiaria de una empresa offshore en Suiza, la cual presuntamente recibió recursos que posteriormente fueron utilizados para diversas operaciones financieras bajo investigación.

No obstante, estas acusaciones forman parte del proceso penal y deberán ser acreditadas por las autoridades ante los tribunales.

¿Por qué la relacionan con el caso Agronitrogenados?

La investigación se deriva de la compra de la planta Agronitrogenados, realizada por Pemex en 2014 durante la administración de Emilio Lozoya. La FGR sostiene que la operación se concretó con un sobreprecio y que parte de los recursos involucrados fueron canalizados mediante una red de empresas y cuentas bancarias en el extranjero.

Las autoridades investigan si Gilda Susana Lozoya participó en el manejo de algunas de esas estructuras financieras, presuntamente utilizadas para ocultar el origen de los recursos.

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MSL