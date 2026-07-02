FGR cumplimenta orden de arresto contra la hermana del Emilio Lozoya Austin

La Fiscalía General de la República informó este jueves que fue detenida Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emili Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),

Las autoridades indicaron que Gilda está relacionada con el caso Agronitrogenados; se la acusa de actos con recursos de procedencia ilícita y de ser beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited tras una cesión de su hermano.

Según la información, Emilio Lozoya habría hecho la cesión a Gilda de una cuenta abierta en un banco suizo, desde donde se transfirieron recursos para financiar la compra de un inmueble.

“De acuerdo a la indagatoria de esta FGR, se advierte que los recursos recibidos y administrados por Gilda “N”, posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida”, se señala en un comunicado.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/1TsQKf4BjH — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

La Fiscalía precisó que Gilda Lozoya fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina.

Según el gobierno federal, Emilio Lozoya, cuando era director de Pemex, ocasionó un daño a la nación de 760 millones de dólares por la compra a sobreprecio de la planta “chatarra” de Agronitrogenados.

La hermana del exdirector de Pemex es acusada del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la causa penal 211/2019, que es la misma por la que se imputó a Emilio Lozoya y Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), por el caso Agronitrogenados.

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