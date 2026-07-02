En festejo, 4 muertos, 3 por asfixia; llama Brugada a responsabilidad

Ante el inicio de las investigaciones por el deceso de cuatro personas durante las celebraciones en Reforma por la victoria de México ante Ecuador, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la afición a festejar de manera responsable y a moderar el consumo de alcohol.

En conferencia, la mandataria capitalina reportó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió las carpetas para indagar cada uno de los fallecimientos reportados la madrugada del miércoles. Así, exhortó a llegar a las últimas consecuencias y deslindar cualquier responsabilidad involucrada.

El Dato: En los festejos por el triunfo de México ante Chequia, las autoridades reportaron una asistencia de casi un millón de personas en Paseo de la Reforma.

“A sus familias y seres queridos expresamos nuestras más sinceras condolencias, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de acompañarlas y acompañarlos en estos momentos difíciles. No están solos, la ciudad estará a su lado y les brindará todo el apoyo humano e institucional que requiera”, expresó.

Esto, porque durante las primeras horas del 1 de julio, la Secretaría de Salud Pública reportó el deceso por asfixia de un hombre de 44 años y una joven de 19 años en las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez. Minutos más tarde, informó sobre un caso más, el de una mujer de 48 años en Río Neva y Reforma.

Ayer por la mañana, la titular de la dependencia capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, indicó que a estas víctimas se sumó un hombre de cerca de 25 años, quien personal de emergencias lo trasladó por “estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo”, en Río Lerma y Río Tíber, colonia Cuauhtémoc. Falleció en un nosocomio por un paro cardiorrespiratorio.

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Garavito Romero, dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas apoyó a las familias con el velorio y trámites ante la Fiscalía local. Además, prometió un acompañamiento permanente y apoyo emergente para gastos inmediatos.

Por su parte, la Fiscalía capitalina informó sobre la apertura de las carpetas de investigación de cada caso y refirió que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación levanta indicios, analiza videograbaciones, revisa expedientes clínicos, hace entrevistas y otras diligencias para esclarecer los hechos.

“Es importante dejar claro que el tema de las personas fallecidas no fue por un tema de alcohol. O sea, se está investigando justamente cuál fue la razón, nos informa la secretaria de Salud que es por asfixia.

“Hay que dejar muy claro, es la cantidad de gente y hay que ver, por ejemplo, que provocó esta oleada de gente, en fin, eso es lo que está investigando la Fiscalía y eso es a lo que nosotros tenemos que abocarnos también para el próximo domingo”, comentó Brugada Molina.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, durante el operativo sanitario del martes brindó mil 615 atenciones médicas en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo y las 14 carpas instaladas sobre Paseo de la Reforma, con apoyo del ERUM, SUMUR, la Cruz Roja y otras instituciones.

De ese total, 28 personas requirieron traslado hospitalario y las principales causas de atención fueron contusiones, fracturas, heridas, esguinces, intoxicaciones etílicas y crisis de ansiedad.

Por esta situación y los festejos descontrolados de algunas personas, Brugada Molina llamó a celebrar de manera responsable, lo que implica comportamientos prudentes y estar al pendiente de las personas.

La Jefa de Gobierno anunció que, ante un aumento en el crecimiento de la afluencia de personas a festejos del próximo domingo, cuando México se enfrente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, instruyó fortalecer de manera inmediata los protocolos de Protección Civil, Salud y Seguridad, por lo cual aclaró que no se suspenderán las actividades en Paseo de la Reforma.

“El Ángel es un símbolo de fiesta, de festejo, después de cada momento importante, sobre todo después de los eventos deportivos y más aún en el Mundial.

“Somos la sede mundialista que más instaló pantallas y espacios gratuitos. Evitemos riesgos y convocamos a la población a que disfrute el Mundial en ese lugar donde está. Que no se trasladen como generalmente se hace a un solo punto”, dijo.

Para cumplir este objetivo, Brugada Molina indicó que en los siguientes días presentará un plan para descentralizar los espacios para los festejos mundialistas.

FIESTA HISTÓRICA

Por Luis Olivera

“Fue una noche histórica en unidad”, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para destacar que las celebraciones por el triunfo de México ante Ecuador concentraron a más de un millón 400 mil personas, el mayor número en la historia de la capital y, quizás, del país.

En conferencia, la mandataria destacó el ambiente que se vivió en las calles de la zona centro de la ciudad, así como en los festivales futboleros por el pase de la Selección Nacional a octavos de final en el Mundial.

“Vivimos la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y, probablemente, del país. Tuvimos el mayor número de gente jamás registrado en nuestras calles y en el espacio público. Más de un millón 400 mil personas salieron a celebrar”, dijo.

La mandataria capitalina detalló que 484 mil personas estuvieron en el Zócalo y los 17 festivales futboleros, mientras que 820 mil lo hicieron en Reforma, Revolución y Avenida Juárez; además, 95 mil, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Los 1.4 millones de personas que celebraron en las calles la victoria del Tri representan 20 por ciento más personas que quienes habitaban en la alcaldía Gustavo A. Madero en 2020, y 435 mil menos que la demarcación más poblada: Iztapalapa.

Sheinbaum celebra el triunfo de la Selección

| Por Yulia Bonilla |

El pase de la Selección Mexicana a la fase de octavos en la Copa del Mundo 2026 fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien comentó que el juego dado por el cuadro tricolor fue “de primerísima”.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria consideró que el equipo mexicano mostró un profesionalismo sobre la cancha que hace que todos los mexicanos sientan orgullo por él.

El Dato: Los festejos se distribuyeron en 18 sedes de Fan Fest y el Zócalo capitalino, extendiéndose la música, los conciertos y los cantos hasta cerca de las 3:00 am del 1 de julio.

“Felicidades a la Selección, porque la verdad fue un gran juego de primerísima. Hay a quien le gusta decir: ‘y si hubieran hecho esto y si hubieran hecho aquello’, pero dieron todo en la cancha y con un profesionalismo excepcional. Y es un orgullo para todas y todos los mexicanos”, comentó.

🇲🇽⚽ La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador y destacó que los jugadores “dieron todo en la cancha” con un profesionalismo excepcional. También llamó a la afición a celebrar con responsabilidad.#ClaudiaSheinbaum #México #Futbol pic.twitter.com/UtzD13CONj — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Se refirió a lo dicho al arranque de la inauguración del torneo mundialista:“en el primer triunfo de la selección yo dije: ‘Al que no quiera a México le va a ir mal, de dentro y fuera, porque nuestro país es algo extraordinario’. Y algo muy bonito es el orgullo de ser mexicanos”.

Por ello, hizo un llamado a la nación: “Entonces ser mexicanos es un orgullo muy grande y es una alegría para todas y todos. A algunos no les gustará, pero serán los menos. La gran mayoría estamos muy contentos y esperando otro triunfo de la Selección Nacional”.

La Presidenta destacó el ánimo de la población durante el periodo mundialista y consideró que su actitud se ha convertido en la mejor campaña publicitaria para el turismo del país hacia el exterior, ya que confió en que muchos visitantes quedarán con ganas de volver y recomendar al país como un destino vacacional.

“Todos los extranjeros que vinieron a México a vivir el Mundial, les puedo asegurar, que van a regresar. Pero, además, es la mejor comunicación, porque ellos les van a platicar a sus amigos, a sus familiares, lo que se vivió en México... esa parte es muy importante, y la promoción que se ha hecho a nivel internacional”, detalló.

Al inicio de su conferencia, la Presidenta lamentó el deceso de cuatro personas en las celebraciones del triunfo futbolístico y envió un mensaje de solidaridad a las víctimas del tumulto: “Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a cuatro personas que ayer fallecieron”.

Aunque su administración espera los informes que el Gobierno capitalino presentó en conferencia, comentó que previamente giró la instrucción a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se ponga en contacto con los deudos y se les brinde apoyo. Agregó que reforzarán los protocolos, para prevenir esos eventos en el siguiente encuentro que jugará la selección este domingo: “Hay que celebrar con responsabilidad. Vamos a ver qué ocurrió y si para el domingo se requerirían algunas acciones de prevención, sobre todo”.

El Mundial logra pausar la polarización social: UNAM

| Por Claudia Arellano |

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado un fenómeno inédito en el país al conseguir, aunque de manera temporal, disminuir la polarización política y social.

El doctor en Ciencia Política de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), Hugo Sánchez Gudiño, afirmó que el torneo logró lo que no consiguieron los discursos políticos, los llamados a la paz o la religión: establecer un breve periodo de cohesión social, especialmente, en los partidos de la Selección Mexicana.

“Lo que ha logrado la Copa Mundial de la FIFA 2026 no lo pudo conseguir un discurso pacífico, un mensaje político o la religión; ha sido una pacificación, un paréntesis que ha conseguido neutralizar, por un breve espacio, la polarización social”, señaló el especialista.

4 personas fallecieron por asfixia en la celebración capitalina

El académico explicó que el futbol ha permitido suspender temporalmente la confrontación entre distintos grupos ideológicos y sociales, al propiciar espacios de convivencia entre sectores con diferentes niveles socioeconómicos: “En estos partidos se han hermanado las clases sociales. Es un fenómeno de entretenimiento y cultura de masas y un termómetro social que ha consolidado identidad y unidad nacional”.

El académico reconoció que este efecto tiene un carácter pasajero y depende directamente de los resultados deportivos, por lo que precisó que, mientras el tricolor obtenga triunfos, prevalecerá el ambiente de celebración; pero al llegar las derrotas, podría ocurrir lo contrario: “Cuando el equipo fracasa o pierde, la gran masa de aficionados sale a las calles, pero no a festejar, sino a reclamar. Ese enojo puede traducirse en actos de violencia y en manifestaciones como los gritos homofóbicos”.

Sánchez Gudiño destacó que los elevados costos de los boletos y de los productos de la FIFA, no han impedido que millones de personas participen en la experiencia deportiva.