CSP lamenta muerte de 3 personas durante festejos por triunfo de Selección Mexicana en CDMX

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de tres personas que perdieron la vida durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, este martes.

Al inicio de la conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria envió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por los tumultos.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer fallecieron”, expresó.

Tras adelantar que su administración esperará a los informes que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México brindará en una conferencia de este miércoles, comentó que giró la instrucción a la Secretaría de Gobernación para que se ponga en contacto con las familias de los fallecidos y se les brinde apoyo.

Durante la madrugada, la Secretaría de Salud notificó que durante los festejos sobre Paseo de la Reforma se reportaron tres personas inconscientes en distintos puntos de esta arteria vial; sin embargo, al acudir a brindar los servicios de auxilio se corroboró que ya no contaban con vida.

En reportes previos, la dependencia capitalina describió que las personas recibieron maniobras de reanimación y se les declaró muerte por asfixia.

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FGR