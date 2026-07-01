Suman 3 personas fallecidas durante festejos por triunfo de la Selección Mexicana en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de tres personas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana contra Ecuador, en la capital del país.

“Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida“, confirmó en redes la Jefa Gobierno, Clara Brugada.

Clara Brugada refirió que su administración está en contacto con los familiares de los fallecidos para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario.

TE RECOMENDAMOS: Toman calles de la San Rafael Hacen franeleros su agosto con festejos por el Tri en Reforma

“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”.

Las víctimas mortales son un hombre, de 44 años, y dos mujeres, de 19 y 41, quienes previamente recibieron maniobras avanzadas de reanimación por asfixia

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Te puede interesar:

- Mueren dos personas durante festejos por triunfo de la selección mexicana en Reforma

- Volando alto

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR