A talleres, más de 11 mil unidades del Metrobús

Un autobús biarticulado del Metrobús de la CDMX mide 24 metros de largo y sustituye 160 automóviles particulares y transporta hasta 240 personas. El segundo más usado.

El Metrobús informó que 11 mil 75 unidades presentaron alguna falla mecánica durante la prestación del servicio en 2025, por lo cual fueron desincorporadas de la operación diaria para repararlas.

El pasado 13 de agosto, La Razón informó que, de acuerdo con información obtenida vía transparencia de información pública, el organismo desconcentrado sacó de circulación 323 camiones por averías o fallas mecánicas o técnicas en el 2023, mientras la cifra aumentó a 11 mil 75 en 2025.

Incapacitados ı Foto: Especial

Al respecto, el transporte aclaró que la cifra referida de 2025, corresponde a unidades que presentaron alguna falla mecánica durante la prestación del servicio. Mientras que fueron 415 vehículos los que, en el mismo año, no brindaron el servicio por permanecer en el taller al presentar fallas mayores.

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El Metrobús precisó que entre los años 2020 y 2024 se registraron 977 unidades que no operaron por estar en revisión mecánica. La cifra asciende a mil 392 si se les suman los 415 casos mencionados del año 2025, que sí corresponden a la categoría.

La información aclaratoria otorgada por el Metrobús sobre la nota previa, contrasta con los datos que el órgano otorgó vía solicitud de transparencia de información pública, el pasado 7 de mayo de 2026.

En dicho documento, se solicitó al Metrobús que otorgara datos correspondientes al número de unidades que fueron retiradas de circulación en pleno servicio por mal funcionamiento o averías.

La Dirección Ejecutiva de Operaciones e Infraestructura del Metrobús respondió lo siguiente: “para este punto, se comparten aquellos eventos derivados de fallas técnicas y mecánicas de las unidades que fueron desincorporadas, dichos eventos comprenden afectaciones en los componentes que integran el tren motriz y sistemas asociados, así como cualquier incidencia relacionada con el sistema de limpiaparabrisas”.

Esto último quiere decir que, en las cifras que el Metrobús otorgó a La Razón, se incluyen fallas en sistemas asociados y, de igual forma, afectaciones al tren motriz, las cuales no pueden considerarse, de ningún modo, como fallas menores.

El tren motriz está compuesto por un motor, una transmisión y un diferencial, piezas de suma importancia para el funcionamiento de cualquier unidad que transporte miles de pasajeros día a día.

Además, en la respuesta de la información de transparencia que el Metrobús entregó a este diario, no hizo distinción sobre los datos de averías de 2025, como sí lo hizo en la información aclaratoria. En todo momento, el órgano desconcentrado trató los datos de forma conjunta sin realizar alguna especificación sobre el periodo 2020-2024.