CDMX da uniformes y útiles a alumnos

A DOS SEMANAS del inicio del ciclo escolar, más de 90 mil estudiantes de preescolar y secundaria de la Ciudad de México se han incorporado al programa de apoyos para Uniformes y Útiles Escolares, estrategia con la que el Gobierno capitalino busca reducir la carga económica que representa el regreso a las aulas para las familias.

En el evento realizado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó una nueva entrega de estos apoyos dirigida a estudiantes de nivel secundaria.

La mandataria capitalina señaló que el regreso a clases implica diversos gastos para los hogares, entre ellos la adquisición de uniformes, útiles escolares y otros materiales indispensables para que niñas, niños y adolescentes puedan iniciar sus actividades académicas.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene este programa como parte de su estrategia de apoyo social y educativo, con la finalidad de que las condiciones económicas de las familias no se conviertan en un obstáculo para la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

Durante el acto reiteró que una de las prioridades de su administración son fortalecer los programas sociales vinculados con la educación y respaldar a las familias.

Más temprano, la Jefa de Gobierno encabezó la entrega de la reconstrucción del edificio ubicado en la calle La Morena número 312, en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, acompañada por el titular de vivienda, Inti Muñoz. Este inmueble había quedado afectado por el sismo de 2017 y su renovación se logró mediante una inversión histórica, que evitó que las familias tuvieran que endeudarse.