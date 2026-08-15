Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Una marcha en CDMX en contra del bloqueo estadounidense en Cuba. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este sábado 15 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 15 de agosto no se esperan marchas, pero sí 10 concentraciones.

Concentraciones

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DEL SOMBRERO CIUDAD DE MÉXICO : Realizarán brigadas de invitación a la ciudadanía en Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00.

ASAMBLEA POR EL COMÚN Y CONTRA LA GUERRA : Encuentro en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez a las 11:00 (Nota: Foro por la verdad y justicia a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa) .

COLECTIVO SOLIDARIDAD MILITANTE “VA POR CUBA” : Se concentrarán en Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 (Nota: Actividades culturales y acopio por el centenario del nacimiento de Fidel Castro) .

VECINOS DE LA COLONIA COLMENA, ALCALDIA IZTAPALAPA : Se concentrarán en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 (Nota: Exigen pago por pérdidas materiales causadas por inundaciones) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Encuentro en Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 (Nota: No se descarta afectación a la circulación en la zona) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Realizarán recolección de firmas en el Centro Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán a las 12:00.

PLATAFORMA 4:20 : Realizarán jornada itinerante a las 12:00 en Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero).

AFICIONADOS “LA BANDA DEL ROJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” DEL EQUIPO DE FÚTBOL “DIABLOS ROJOS DEL TOLUCA” : Se concentrarán en Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 con destino al Estadio “Banorte” (Nota: Traslado en caravana; posible arribo de autobuses y afectaciones viales) .

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Reunión de coordinación en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez a las 16:00 (Nota: Posible brigadeo informativo al exterior) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Establecerán mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día.

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