Mueren dos personas durante festejos por triunfo de la selección mexicana en Reforma

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de dos personas durante los festejos por la victoria de la selección mexicana contra Ecuador en Avenida Paseo de la Reforma.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Puesto de Mando del Sector Salud capitalino, las víctimas son un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, quienes fallecieron tras recibir maniobras avanzadas de reanimación.

La autoridad indicó que la causa fue asfixia y que ambas personas ya fueron identificadas por sus familiares.

De manera preliminar, los primeros reportes apuntan a que las víctimas habrían sido pisoteadas durante una corrediza provocada por la concentración masiva de personas que celebraban el triunfo de México.

Sin embargo, las autoridades aún no han informado oficialmente cómo ocurrieron los hechos ni si habrá una investigación para esclarecer las circunstancias.

El Gobierno capitalino expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que les brindará el apoyo necesario.