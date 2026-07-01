Sheinbaum agradece a la Selección Nacional “por darnos tanta alegría”

Alzando los brazos con los puños cerrados y exclamando alegre: “¡Ganó México, ganó México!”, fue como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, salió anoche del Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, donde con cientos de personas más, disfruto el triunfo de la Selección Nacional, a la que agradeció por “tanta alegría” que le dio al país.

El cuarto partido mundialista del tricolor ante su similar de Ecuador fue disfrutado por la mandataria en el Festival Futbolero de la citada alcaldía, a donde acudió antes de las 19:00 horas en compañía de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez.

El Dato: entre quienes felicitaron al país por el triunfo de la Selección, estuvo la representación diplomática de Irán y el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

Ni la intensa lluvia, ni el retraso de una hora en el inicio del cotejo por tormentas eléctricas, afectaron la celebración en este punto, al contrario. Desde antes de que comenzara el juego, se unió a las voces que apoyaban al conjunto nacional.

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Al igual que el partido inaugural, que disfrutó en la alcaldía Gustavo A. Madero, se le observó atenta al juego, celebrando las reiteradas ocasiones con las que México se mantuvo en asedio del arco ecuatoriano y que la hicieron llevarse las manos a la cabeza en más de una ocasión. Cómo ocurrió en esa ocasióm, niñas y niños se mantuvieron cerca de la mandataria, quien de vez en cuando alzaba en brazos a algunos pequeños.

Su voz también se unió a la de la multitud cada vez que el nombre de México era exclamado por los centenares de voces reunidas en el Parque Tezozomoc.

¡Goooooooool! Gritó la mandataria federal luego de que cayó el primer tanto, por lo que Sheinbaum Pardo se abrazó con Clara Brugada para festejar el tanto que dio confianza, y más tarde se repitió la escena, cuando cayó el segundo gol.

En su segunda pausa, la Presidenta exclamó ante a la prensa reunida en este espacio: “Felicidades a la Selección por darnos tanta alegría”.

A la salida, entre el regocijo de la multitud por el pase de la Selección a la fase de octavos de final, Sheinbaum Pardo se acercó a los ‘chintololos’ que gritaban su nombre y, frente a las cámaras de la prensa que también la esperaban, mientras avanzaba y chocaba las palmas de las personas que esperaban saludarla, y disfrutaba del triunfo.

Minutos más tarde, compartió una publicación en redes sociales donde reafirmó el reconocimiento al equipo, porque además de triunfar, dieron muestra sobre la cancha de que no se debe dejar de creer.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”, escribió en X.

Y cuando el silbatazo final se hizo escuchar, Sheinbaum Pardo saltó de su asiento, mientras la bandera de México era ondeada y el ambiente se inundó con las voces que de inmediato cantaron la canción “El rey”, de José Alfredo Jiménez.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, escribió: “¡Felicidades a nuestra Selección Mexicana por este enorme triunfo histórico en casa! Qué orgullo verlos jugar con garra, talento y el corazón que pusieron en la cancha para conseguir el pase a la siguiente ronda. ¡Una vez más la #CapitalMásDeportiva demuestra que tiene la mejor afición!”.

RESPETO. Antes, durante su conferencia mañanera, la Presidenta exhortó a a conducirse con respeto hacia los demás, luego de que durante la madrugada la afición mexicana se plantó en el hotel donde se hospedó la Selección de Ecuador y mantuvo un barullo que impidió su descanso.

“Hay que ser respetuoso siempre de todos los demás. Se entiende la alegría, pues es una alegría enorme cuando gana la selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos, pero es importante pues el respeto siempre a todos los demás”, dijo.

En espera de que el equipo nacional ganara el duelo y esto lleve a una nueva mega celebración en las calles, también pidió a recojer su basura.

“También que recojan su basura cuando se va, porque quedaba Reforma muy… y la verdad son las y los trabajadores de limpiar quienes después tienen que hacer toda esta recolección, pero es un momento de alegría, la verdad, y miren, ha habido saldo blanco”, dijo.

Partido, como “defender la soberanía”

Por Claudia Arellano

El coordinador nacional de las bases de Morena en los estados, Juan Cáceres, llamó a respaldar a la Selección Mexicana en su partido frente a Ecuador, al considerar que el encuentro tiene un significado que trasciende lo deportivo, al recordar la crisis diplomática entre ambos países derivada de la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito.

En un pronunciamiento titulado “Vamos con todo, a México se le respeta”, el morenista sostuvo que el encuentro representa “algo más que un boleto a los octavos de final”, al señalar que también simboliza el orgullo y la defensa de la soberanía nacional.

Afirmó que la defensa de la soberanía “no pertenece únicamente al ámbito de la diplomacia, sino también al espíritu de un pueblo que jamás renuncia a su dignidad”.

No obstante, dijo que su llamado no busca trasladar el conflicto político al terreno deportivo ni fomentar la confrontación entre los pueblos de México y Ecuador, sino expresar respaldo a la representación nacional: “Hoy no juega únicamente un equipo. Hoy juega el orgullo nacional”.